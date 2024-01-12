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選前之夜壓軸登場！侯友宜：民進黨貪腐八年 賴清德當選將使台海不安

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨選前之夜在板橋第一運動場舉辦，現場高達25萬人擠爆會場。記者陳正興／攝影
國民黨選前之夜在板橋第一運動場舉辦，現場高達25萬人擠爆會場。記者陳正興／攝影

大選投票倒數，國民黨選前之夜，總統候選人侯友宜壓軸登場，他先對新北市民深深一鞠躬，感謝過去13年的鼓勵、支持，讓他有機會可以往前行去做更多的事情，他強調，「總統的選舉就是國家路線的選舉，也是政策路線的總選擇」，民進黨黑金貪腐八年，民進黨總統候選人賴清德當選，台海非常可能陷入不安。侯友宜說，他跟賴清德完全不一樣，他邀請全國人民做出最後的選擇。

侯友宜表示，他一直在想如何讓台灣變得更好，他去年出國訪問美國、日本、新加坡，各國都在比，60年前，新加坡被馬來西亞掃出門，連水都要買；現在的新加坡，國民所得亞洲第一，全球都受到尊重。新加坡成功的秘訣，李顯龍說，有兩個原因，第一是國政路線，幾乎沒有犯過錯誤；第二，讓世界更欽佩的，新加坡有嚴格的法治、清廉的政府，這是政府的核心，民進黨有清廉嗎？有法治嗎？有反省嗎？你滿意嗎？

侯友宜重述他的五條路線，第一是「戰爭與和平」的選擇，全球風險評估機構歐亞集團將賴清德和烏克蘭的澤倫斯基、以色列的納坦雅胡，並列為美國「最危險的朋友」。烏克蘭、以色列都已爆發戰爭，若賴清德當選，台海非常可能陷入不安。賴清德，就是戰爭風險的路線，他支持台獨、說中華民國是神話、說憲法是災難；侯友宜則是和平路線，反對台獨、反對一國兩制，守護中華民國、守護台灣守護憲法。

第二是「貪腐與清廉」的選擇，賴清德縱容新潮流，走貪腐路線、黑金路線、弊案重重；侯友宜是清廉路線，成立新的特偵組清查弊案，還給台灣清廉的政府。

第三是公平正義「廢死與反廢死」的選擇，賴清德走的是廢死路線，民進黨還有廢死黨綱；他走「反廢死」路線，依法執行死刑，強化治安，對好人更好、對壞人更壞。

第四是「反核與能源永續」的選擇，賴清德走「非核家園」，他走的是讓台灣能夠能源永續，不要讓台灣繼續缺電，不要「以肺發電」，人民不安、企業出走。

第五，這是一場「仇中抹紅與中間路線」的選擇，賴清德喜歡抹紅，說他和國民黨依賴中國，「我沒有依賴中國，是賴清德閉關鎖國、仇中抹紅、讓兩岸交流完全遙遙無期」，他走的是「台灣人的勇敢路線」，捍衛國安、保障人權，台灣的未來由2350萬人的決定，侯友宜一世人用性命顧台灣。

國民黨選前之夜在板橋第一運動場舉辦，現場高達25萬人擠爆會場。記者陳正興／攝影
國民黨選前之夜在板橋第一運動場舉辦，現場高達25萬人擠爆會場。記者陳正興／攝影

【中央社新北12日電】

國民黨總統候選人侯友宜今天在選前之夜造勢晚會強調，現在是一對一的對決，「是我和賴清德的對決」；民眾黨總統候選人柯文哲說可以「綠白合」，這不叫政黨輪替，他呼籲選民集中選票， 「這一戰我們不能輸、我們輸不起，我們一定要贏」。

2024總統選舉明天投票，各陣營紛紛把握今晚催票。國民黨晚間在侯友宜本命區的新北市板橋第一運動場前廣場，舉辦「贏回中華民國」選前之夜晚會。

晚間活動尚未開始，支持者就陸續湧入，會場旁的區運路、漢生東路爆滿，人潮綿延數百公尺並溢到柵欄外，支持者熱情揮舞國旗與支持侯友宜的競選看板，聲勢浩大。

藍營大老也齊聚站台，包括前立法院院長王金平、國民黨主席朱立倫、不分區立委候選人韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及雙北立委小雞等都到場力挺，展現大團結氣勢。

侯友宜致詞時先深深一鞠躬表示，他今天懷著感恩心情回到新北市，謝謝市民這13年來給他的鼓勵與支持，而他投入總統選舉，就是國家路線的選舉，也是政策路線的選擇。

他指出，第1條路線是戰爭與和平的選擇，賴清德就是戰爭風險的路線；他是和平路線，反台獨、反一國兩制，守護中華民國、憲法與台灣。

侯友宜說，第2條路線是貪腐與清廉，賴清德縱容新潮流貪腐與黑金；他是走清廉路線，成立新的特偵組清查弊案，還給台灣清廉政府。第3條路線是廢死與反廢死的選擇，賴清德走廢死路線，他則反廢死，主張依法執行死刑、強化治安。

侯友宜說，第4條路線是繼續反核與能源永續的選擇，賴清德的非核家園已經跳票，他則要讓台灣能源永續，不讓台灣缺電、不以肺發電，也不讓企業出走。

侯友宜表示，第5條路線是仇中抹紅與中間路線，賴清德喜歡抹紅他跟國民黨是依賴中國，「我沒有依賴中國，賴清德路線是閉關鎖國」；他是走台灣中間路線，堅持台灣未來由2350萬人決定。

侯友宜說，這5條路線是國家路線，民進黨對不起台灣人民，柯文哲是什麼路線、他們自己也不清楚，但歡迎白色的力量加入國民黨這5條路線。

侯友宜指出，時值第4次政黨輪替，他要邀白色力量共同打拚、集中選票；至於柯文哲說也可以「綠白合」，這不叫政黨輪替，集中選票投給最強的3號，才能讓民進黨下台。

侯友宜強調，藍白沒有合作成，但人民可以用選票來完成，藍白人民要合作，終結綠色貪腐、實現聯合政府；明天就要投票，明天也是故總統蔣經國逝世紀念日，蔣經國說過，今天不做，明天會後悔，藍白選民集中力量，明天才不會後悔。

侯友宜表示，「現在是一對一對決的時候，是我和賴清德的對決」，國家的命運、台灣的靈魂不能再輸下去，「這一戰我們不能輸、我們輸不起，我們一定要贏」。

趙少康致詞時說，賴清德的賴皮寮到現在沒有解決，侯友宜的凱旋苑已經解決，他不但辭中廣董事長，公文也已送到國家通訊傳播委員會（NCC），那賴清德的信託在哪裡、公益又在哪裡。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨 選前之夜

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