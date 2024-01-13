2024大選 桃園選舉人數逾188萬

2024總統立委選舉今天投票，桃園市選委會統計今年選舉人數有188萬餘名，比2020年大選多10萬名，投開票所也比上一屆增加142處，呼籲民眾留意投票通知單的投開票所地址，避免跑錯地方，耽誤時間及影響自身權益。

桃園市選委會公告，桃園第16任總統副總統國內選舉人與返國行使選舉權人共計188萬2592名，桃園6個區域立委與平地原住民、山地原住民立委的選舉人則有187萬2375名。二者人數稍有落差原因在於對選舉人條件資格的要求不同，總統、副總統只要在中華民國自由地區繼續居住6個月以上即可，立委則需在該選區居住4個月以上。

桃園市選委會表示，因應選舉人數增加，桃園此次選舉共設1384個投開票所，比2020年大選多142個，各投開票所均上午8時到下午4時開放投票，下午4時投票結束即開票。

針對第16屆總統、副總統選舉人數，新竹市選委會統計全市選舉人35萬9431名，比2020年多1萬4086名，投開票所從344處增至356處。新竹縣則有46萬6558人，全縣設470個投開票所，動員逾6千人投入選務工作。苗栗有44萬7767人，全縣18鄉鎮市共設484個投開票所。

選務人員提醒，投票記得要帶身分證（返國投票者需持有效護照）、投票通知單及印章，其中最重要的就是身分證，如果印章忘記帶，可以簽名或蓋指印方式代替，沒有投票通知單但知道自己在哪個投開票所投票也能前往領票，也提醒民眾投票日不得透過任何方式替候選人助選，違者最高可處200萬元。

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