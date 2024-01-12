國民黨選前之夜再提高端爭議 趙少康批民進黨「大發國難財」

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜。趙少康提及介選問題，鴻海創辦人郭台銘人在泰國不敢回來，因民進黨用司法恐嚇，也提到高端合約問題，問誰發國難財，底下與會者紛喊民進黨。明用選票讓貪汙腐化的民進黨倒台。

趙少康說，前2天，前總統馬英九被德國記者問，問馬信不信任習近平，昨天民進黨的晚會通通在罵馬英九。習近平跟拜登會談的時候，習近平說，「沒看過2027、2035打台灣的報告」。蔡英文總統跟民進黨總統候選人賴清德像如獲至寶，天天說不會打仗，台灣很和平，因為習近平說2027、2035不會打。誰最相信習近平？蔡英文、賴清德。趙說他都不相信，2027不打，2028打怎麼辦？2035不打，2036打怎麼辦？蔡賴怎麼突然那麼相信習近平？比馬英九還相信習近平。

趙少康提到，賴清德的賴皮寮到現在沒有解決啊，侯友宜文化大學的房子已經解決，青年住宅已經開放，會發補助款給年輕人，他不但辭了中廣董事長，董事會也開了，公文已經送到NCC去了；賴清德呢，賴清德在哪裡，賴清德信託在哪裡，賴清德的公益在哪裡？ 還派維安人員，現在金山分局派警察看守，國家的錢是這樣浪費的？日前立法院開了整天會，討論高端合約，解密沒有？騙人，民進黨騙人唬爛最厲害，30億資本額、30億的市值漲到800億，中間賺的錢誰拿去？誰分去？誰貪了好處？誰發國難財？底下群眾回喊「民進黨」。

趙少康談到介選，是誰介選？民進黨介選、司法介選，郭台銘為什麼不敢回來？郭台銘在哪裡，郭在泰國，因為民進黨用司法恐嚇他，民進黨傳了一堆，從南到北傳了一堆里長，恐嚇里長，叫里長不能出來。誰介選？民進黨介選。明天用選票讓貪汙腐化、可惡、干涉司法的民進黨倒台。

趙少康提到，侯友宜市長做得好，賴清德在台南當6年市長，做了什麼事情？賴200多天不到市議會，鐵路東移拆人房子，埋爐渣，導致88槍案，是賴核准的；柯文哲在台北市當了8年市長，台北市前市長郝龍斌任內一年一條捷運，柯文哲一條也沒有，只是畫了300多公里的紅線，計程車（司機）絕對不能投柯。

趙少康稱讚侯友宜市政成績，提到整治五股垃圾山、塭仔圳，蓋了1萬多戶的社會住宅，如果連直轄市長都做不好，總統怎麼做得好？趙接著說，他過去在立法院有五個重要提案，包括財產申報法、兩岸關係條例、環境保護基本法、消費者保護法、菸害防制法，他推動整治淡水河，設立公害申訴專線、空氣品質專線，規畫21座全台灣的焚化爐。

趙少康又批，賴清德立委任內做了什麼事，蕭美琴做了什麼事。侯康提出來政見，年輕人買不起房子，付不起頭期款，提出1500萬內不用付頭期款；護理人員每月1萬元匯到戶頭裡，健保給付1點1元，逐步達到老農年金每個月1萬元；國軍每個人加薪1萬元，戰鬥部隊可以加更多；女性凍卵補助3萬，基本工資3萬3；觀光客一年起碼讓大陸來500萬、600萬、700萬。做生意的，客人多到爆，生意做不完。

趙少康強調，這些政見，民進黨提不出來，實際上對人民好，大家講台灣貧富不均，選舉就是財富平均的時候。明天請大家用神聖的一票教訓民進黨，打臉民進黨，下架民進黨。

趙少康最後說，這一票不只投給侯康和國民黨立委候選人，是投給自己、孩子跟家庭、國家，下架貪腐不正義，貪腐、歪哥、胎哥的民進黨，迎接光明、乾淨、和平、繁榮的台灣。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜。趙少康提及介選問題，鴻海創辦人郭台銘人在泰國不敢回來，因民進黨用司法恐嚇，也提到高端合約問題，問誰發國難財，底下與會者紛喊民進黨。明用選票讓貪汙腐化的民進黨倒台。 圖／截自udn直播

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