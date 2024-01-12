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國民黨選前之夜再提高端爭議 趙少康批民進黨「大發國難財」

聯合報／ 記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜與副總統候選人趙少康（前）齊呼當選。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜與副總統候選人趙少康（前）齊呼當選。記者陳正興／攝影

國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜。趙少康提及介選問題，鴻海創辦人郭台銘人在泰國不敢回來，因民進黨用司法恐嚇，也提到高端合約問題，問誰發國難財，底下與會者紛喊民進黨。明用選票讓貪汙腐化的民進黨倒台。

趙少康說，前2天，前總統馬英九被德國記者問，問馬信不信任習近平，昨天民進黨的晚會通通在罵馬英九。習近平跟拜登會談的時候，習近平說，「沒看過2027、2035打台灣的報告」。蔡英文總統跟民進黨總統候選人賴清德像如獲至寶，天天說不會打仗，台灣很和平，因為習近平說2027、2035不會打。誰最相信習近平？蔡英文、賴清德。趙說他都不相信，2027不打，2028打怎麼辦？2035不打，2036打怎麼辦？蔡賴怎麼突然那麼相信習近平？比馬英九還相信習近平。

趙少康提到，賴清德的賴皮寮到現在沒有解決啊，侯友宜文化大學的房子已經解決，青年住宅已經開放，會發補助款給年輕人，他不但辭了中廣董事長，董事會也開了，公文已經送到NCC去了；賴清德呢，賴清德在哪裡，賴清德信託在哪裡，賴清德的公益在哪裡？ 還派維安人員，現在金山分局派警察看守，國家的錢是這樣浪費的？日前立法院開了整天會，討論高端合約，解密沒有？騙人，民進黨騙人唬爛最厲害，30億資本額、30億的市值漲到800億，中間賺的錢誰拿去？誰分去？誰貪了好處？誰發國難財？底下群眾回喊「民進黨」。

趙少康談到介選，是誰介選？民進黨介選、司法介選，郭台銘為什麼不敢回來？郭台銘在哪裡，郭在泰國，因為民進黨用司法恐嚇他，民進黨傳了一堆，從南到北傳了一堆里長，恐嚇里長，叫里長不能出來。誰介選？民進黨介選。明天用選票讓貪汙腐化、可惡、干涉司法的民進黨倒台。

趙少康提到，侯友宜市長做得好，賴清德在台南當6年市長，做了什麼事情？賴200多天不到市議會，鐵路東移拆人房子，埋爐渣，導致88槍案，是賴核准的；柯文哲在台北市當了8年市長，台北市前市長郝龍斌任內一年一條捷運，柯文哲一條也沒有，只是畫了300多公里的紅線，計程車（司機）絕對不能投柯。

趙少康稱讚侯友宜市政成績，提到整治五股垃圾山、塭仔圳，蓋了1萬多戶的社會住宅，如果連直轄市長都做不好，總統怎麼做得好？趙接著說，他過去在立法院有五個重要提案，包括財產申報法、兩岸關係條例、環境保護基本法、消費者保護法、菸害防制法，他推動整治淡水河，設立公害申訴專線、空氣品質專線，規畫21座全台灣的焚化爐。

趙少康又批，賴清德立委任內做了什麼事，蕭美琴做了什麼事。侯康提出來政見，年輕人買不起房子，付不起頭期款，提出1500萬內不用付頭期款；護理人員每月1萬元匯到戶頭裡，健保給付1點1元，逐步達到老農年金每個月1萬元；國軍每個人加薪1萬元，戰鬥部隊可以加更多；女性凍卵補助3萬，基本工資3萬3；觀光客一年起碼讓大陸來500萬、600萬、700萬。做生意的，客人多到爆，生意做不完。

趙少康強調，這些政見，民進黨提不出來，實際上對人民好，大家講台灣貧富不均，選舉就是財富平均的時候。明天請大家用神聖的一票教訓民進黨，打臉民進黨，下架民進黨。

趙少康最後說，這一票不只投給侯康和國民黨立委候選人，是投給自己、孩子跟家庭、國家，下架貪腐不正義，貪腐、歪哥、胎哥的民進黨，迎接光明、乾淨、和平、繁榮的台灣。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜。趙少康提及介選問題，鴻海創辦人郭台銘人在泰國不敢回來，因民進黨用司法恐嚇，也提到高端合約問題，問誰發國難財，底下與會者紛喊民進黨。明用選票讓貪汙腐化的民進黨倒台。 圖／截自udn直播
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜。趙少康提及介選問題，鴻海創辦人郭台銘人在泰國不敢回來，因民進黨用司法恐嚇，也提到高端合約問題，問誰發國難財，底下與會者紛喊民進黨。明用選票讓貪汙腐化的民進黨倒台。 圖／截自udn直播

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