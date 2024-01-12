退伍人員穿軍服參加柯文哲選前之夜造勢 空軍將提出告發

民眾黨總統候選人柯文哲今晚在凱達格蘭大道舉行選前之夜造勢，有民眾穿空軍軍服參加。空軍司令部今天表示，經這位人士是退伍人員，空軍將整理資料，依法以冒用服飾罪加以告發。

空軍司令部說，針對某退伍官兵著軍服參加選舉活動，經了解其為退伍人員，空軍將完成相關資料整備後，續依「陸海空軍服制條例」及「中華民國刑法」冒用服制罪提出告發。

空軍司令部說，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化。籲請民眾持續給予支持，共同維護國軍行政中立形象。

商品推薦