太太吳玫如首次現身站台 賴清德喊話「台南再發揮民主的力量」

總統大選最後衝刺，選前之夜首度選在台南舉辦，民進黨總統候選人賴清德今天下午5點30分在台南市安平區林默娘公園舉辦「台南迎向勝利大造勢」活動，現場喊出湧入逾6萬人，賴清德晚上7點抵達會場，賴清德太太吳玫如也現身，第一次幫賴站台。賴清德向台南鄉親喊話「沒有台南就沒有賴清德」，懇請民主聖地的鄉親，再次發揮民主的力量，做他的後盾，衝歷史最高得票，總統大贏立委全壘打。

賴清德表示，選前之夜非常感謝大家熱情相挺，你們的溫暖心理不只是感謝，更是深深的感動，今天已是破歷史上的紀錄，他和牽手及所有立委和競選團隊，深深一鞠躬向大家表達感謝，明天就要投票了，大家有信心嗎？希望大家用神聖選票，迎接新時代來臨。

賴清德表示，他的政治工作從台南開始，沒有台南就沒有賴清德，過去二、三十年來和大家並肩作戰，他細數任內的建設，包含開闢工業區、科技園區，迎接台積電等企業投資，帶動台南繁榮進步等。但也曾經一起度過艱苦的考驗，大地震造成很多家庭的破碎，他擔任市長很不捨，但「堅強的台南人就是我們」。

最近國際地理雜誌、CNN選出台南市是2024年全球最佳參訪地點，代表世界已看到台南，台南已成為世界的台南，感謝黃偉哲市長的團隊繼續努力。

賴清德表示，一路走來他內心充滿感激，不只他出身台南，戰貓蕭美琴也是台南人，這是台灣歷史上正副總統都出身台南，現在他們兩人要從台南出發，帶領台灣走入世界。每次總統大選，台南市都是民進黨得票最高的縣市，懇請台南鄉親民主聖地的鄉親，選前之夜再度回到台南，就是懇求民主聖地的鄉親，做他的後盾，衝歷史最高票，總統大贏 立委全壘打。

賴清德說，不論他在哪個職位，都嚴格要求自己認真打拚，他清清白白不貪不取，公正廉明，清廉勤政愛鄉土不只是創黨精神，也是他從政的座右銘 ，但這次選風惡質，在野黨造謠扭曲抹黑貼標籤攻擊台南，進行仇恨動員非常不應該，一定要用神聖的選票遏止惡劣的選風。

賴清德特別強調對黑金貪汙零容忍，面對問題必須解決問題該辦就辦，該移送就移送，該離開就離開，擔任黨主席後嚴正黨紀，提出比法律還嚴格標準，未來擔任總統會用高標準面對任何一個弊案，不分任何政黨不分縣市，一定嚴正查辦，不會讓黑金槍毒詐騙橫行。

賴清德呼籲明天一定要出門投票，如果總統是掌握方向盤，國會是引擎一定要過半才有力，台灣才能繼續向前走，總統副總統要高票當選，民進黨要過半，台南絕對是關鍵中的關鍵。

民進黨總統候選人賴清德今晚在台南安平舉辦「迎向勝利選前之夜」，超過5萬名支持者到場力挺，一同高喊「賴總統」。記者余承翰／攝影

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