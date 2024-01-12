選前一天赴台中車掃 侯友宜：記得要選一個避戰的總統

國民黨總統候選人侯友宜今天到台中市車掃拜票，他說，民進黨總統候選人賴清德的台獨主張讓全世界都非常的緊張，所以記得要選一個避戰的總統，絕對不是引戰的、台獨的賴清德。戰爭很多都是國家領導人的問題，絕對不是人民的問題，所以選擇一個讓台灣平安，讓中華民國安定的侯友宜，侯友宜一定做到守護國家、守護人民的安全。

對於張小燕在臉書說友宜勝過一切，力挺好好做事，不能讓台灣變成戰場的人，侯友宜說，這是很多人的聲音，人民需要一個是免於戰爭、給大家安定的總統，也希望一個是好好做事的總統，更需要一個從基層完整歷練出來，能夠傾聽民意、解決人民痛苦的領導人。

侯友宜說，柯文哲如果繼續要綠白合作，那就見證不是政黨輪替，那是黑金、貪腐，引來戰爭，這就不是政黨輪替了。希望就像台中市長盧秀燕所說「藍白沒有辦法合作，我們用選票讓藍白合作」讓我們在最後因為選票的藍白合作，未來用藍白的選票來組成聯合政府。

對於是否曾打電話給朱立倫，說不希望邀請馬英九參加選前之夜，而且很堅持，有這件事情嗎？他說，在兩岸的政策裡，他講得非常的清楚，所要的是備戰也要避戰，民進黨不備戰也不避戰，只在乎選戰，尤其利用戰爭作為選戰的工具，這是我們所不認同的。

是否會公布閣揆人選？他說，治理國家需要更多專業人才，好好的不分黨派、不分你我，大家找到好的人才，一起面對治理國家的責任。甚至不是執政黨的，也有很多的人才是無黨籍的，都可以為國家所用。藍白聯合來組成大政府，讓有權有責、藍白合作，讓我們的國家煥然一新，改變台灣。

聯合政府會完全排除綠營嗎？他說，專業的事務官當政務官也可以做得非常的好，就像當年經國先生用了孫運璿、李國鼎、趙耀東，甚至包括蕭萬長副總統，都是事務官出身的。事務官出身，沒有所謂的黨派之分，但是可以為國家貢獻專業聯合治理，這才是我們所要的。

但民進黨在奪取政權以後，等於是派系分贓，每一個人沒有運用他的專業，也沒有擺在適才的位置，只記得自己的利益，才會造成弊案重重。

對於郭台銘還沒有要歸隊的意思嗎？侯友宜說，郭台銘提出了很多的理念跟政見都是為了中華民國為台灣這一塊土地，願意全力的付出，相信以他們共同的理念、共同的目標，一起團結在所有力量，完成政黨輪替，這一定是他最期盼的一件事請。

盧秀燕說，很多的網友在傳一句話，讓她非常的感動，就是，「他有他的選擇，他有他的美德，但是你我之間友宜勝於一切」。

國民黨總統候選人侯友宜說，戰爭很多都是國家領導人的問題，絕對不是人民的問題。記者黃寅／攝影

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