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柯文哲開出三張國政處方簽 承諾依據憲法處理兩岸問題

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈今天舉行國際記者會，柯文哲承諾若當選總統，會依據中華民國憲法與兩岸人民關系條例處理兩岸問題。圖／民眾黨提供
民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈今天舉行國際記者會，柯文哲承諾若當選總統，會依據中華民國憲法與兩岸人民關系條例處理兩岸問題。圖／民眾黨提供

民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈今天舉行國際記者會，柯文哲致詞時表示，台灣人民已厭倦藍綠惡鬥，藍綠只顧政黨利益而不顧人民的權益，台灣迫切需要三張國政處方簽，包括務實的經濟發展、科學的國防準備、善意的兩岸交流。柯文哲承諾，會依據中華民國憲法與兩岸人民關系條例處理兩岸問題，確保台灣人民繼續保有民主自由的生活方式與政治制度。

柯文哲指出，台灣已經舉辦過7次總統大選，這一次是第一次出現代表第三勢力的總統候選人，民眾黨部不但跟藍綠兩黨分庭抗禮，更是執政黨最強力挑戰者。台灣過去曾有過零星的第三勢力，但因為目前台灣的選舉制度不利小黨發展，都在一段時間後泡沫化，也讓台灣一直在兩極對抗的泥淖中打轉。多年來，台灣人民已厭倦藍綠惡鬥，藍綠只顧政黨利益而不顧人民的權益，這種政治現狀造成人民希望改革的浪潮越來越大。

柯文哲批評，過去中央政府在藍綠惡鬥下，以選票為主要考量，缺乏長期規劃，台灣情況越來越差，包括低薪、高房價、少子化、高齡化、能源短缺、國家債務飆升、勞保即將破產、健保費用沒辦法控制，更重要的是兩岸關系越來越差。

柯文哲也提到，人民的生活沒有改善，立法權也沒有發揮應有的監督功能，導致貪污腐敗叢生、黑金勾結政府、司法沒有公義，台灣逐漸失去了我們應有的競爭力，人民渴望改變，人民需要希望。

柯文哲以外科醫生的背景，對台灣開出三張迫切需要的國政處方簽，第一、務實的經濟發展。政府必須解決產業的各項短缺問題，包括5缺，缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，及最迫切的能源議題，我們必須穩定外資的信心，創造良好的投資環境，並且積極申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）或RCEP（區域全面經濟夥伴協定）這類區域經濟組織。

第二、科學的國防準備，我們不應當把和平寄托在對方的善意之上，所以必須提升台灣的國防實力，他會將國防預算從目前台灣GDP的2.5％提升到3％，延續台機台造、台艦台造的政策，並購買符合台灣戰略目標的國防武器、投資國防工業，確保台灣國防自主。

第三、善意的兩岸交流。柯文哲說，過去擔任台北市長期間，舉辦8次雙城論壇，1次2017年世大運，雖然過程複雜，但都能在對等尊嚴的原則之下完成任務。他認為和平是多贏，衝突則是多輸，我們應當成為區域安定的關鍵力量。

柯文哲承諾，若當選總統，未來會依據中華民國憲法與兩岸人民關系條例處理兩岸問題，確保台灣人民繼續保有民主自由的生活方式與政治制度，並以互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，及互相諒解的「5個互相」來促進交流、增加善意，最起碼減少風險，防止擦槍走火。

柯文哲強調，2024年總統大選是台灣完成第三波民主化的歷史時刻，他和民眾黨會在勝選後，秉持初衷與理念，致力創造社會和諧、政黨和諧、兩岸和平，要用繁盛的經濟和軟實力讓台灣成為世界的焦點，讓台灣人保有繁榮穩定和平，讓年輕人重新感受到一個充滿希望的未來。

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