藍選前之夜沒受邀？被取消？馬英九：我沒接到邀請

前總統馬英九接受外媒專訪表示，就兩岸關係而言「必須相信」中國領導人習近平。民進黨總統候選人賴清德昨晚在苗栗造勢大會說，今年的選舉，就是在信賴台灣跟相信習近平之間做選擇。馬英九上午受訪表示，他的原意很清楚，兩岸要避免戰爭，必須要建立互信，要建立互信必須要對話交流。

前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被問是否信任中國領導人習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。

馬英九上午陪國民黨北市文山、南中正立委候選人賴士葆車隊掃街，馬英九在行前受訪。對於今晚國民黨在板橋的選前之夜，是否沒受邀或是被取消？馬英九說，他沒有接到邀請「接到邀請我當然會去」 。

媒體追問，至於是否覺得委屈？馬英九說，不會、不會，因為支持國民黨的候選人，是不會改變的。對於談話是不是被扭曲？馬英九說，他的原意很清楚，兩岸要避免戰爭，必須要建立互信，要建立互信必須要對話交流，就是這個意思。

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