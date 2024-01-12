聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜：必推藍白聯合政府 柯營：用人唯才

聯合報／ 記者鄭媁侯俐安翁唯真呂慧瑜魯永明林縉明／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜。記者侯永全／攝影
國民黨總統候選人侯友宜。記者侯永全／攝影

選戰倒數廿四小時，國民黨總統候選人侯友宜昨在臉書貼文，以「致白色力量的同伴們」為題，向民眾黨喊話表示，過去半年多來，藍白兩黨及群眾雖然沒有整合，但仍堅持著共同的初衷，即實現台灣第四次政黨輪替，「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合。」侯承諾，完成第四次政黨輪替，一定推動藍白聯合政府。

國民黨副總統候選人趙少康在桃園掃街時，也要民眾黨總統候選人柯文哲明確表態，選後是否和民進黨組聯合政府、推立法院長，「不能藍綠都騙。」柯文哲競選總幹事黃珊珊回應表示，顯然趙少康認為柯文哲會當選，「柯文哲當選總統，絕對會遵守承諾，組成聯合內閣，用人唯才，不分黨派」。

此外，昨天上午網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」。聯電榮譽副董事長宣明智坦言信件是他經手，非郭所寫；郭台銘辦公室表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。民眾黨不分區立委候選人黃國昌則表示，網傳公開信已違反總統副總統選舉罷免法第九十條的犯罪行為，他向台北地檢署正式告發。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 趙少康 郭台銘 柯文哲 黃珊珊 黃國昌

延伸閱讀

「扛阿北守台灣」晚會2千人到場 柯文哲：給能帶來改變的人機會

周孟蓉曝郭台銘致電支持侯友宜！郭辦喊沒聽說 近郭人士：怎忍心這樣消費

表態了？周孟蓉：郭台銘去年11月說支持柯文哲就是保送賴清德

陳水扁選前貼「台灣的選擇」迷因圖引聯想 柯文哲喊看不懂、不用穿鑿附會

相關新聞

選前之夜激戰雙北…藍綠板橋拚場 白營凱道衝刺

二○二四大選倒數廿四小時，今晚選前之夜，藍、綠分別在板橋第一、第二運動場舉辦造勢晚會，國民黨盼「集中選票」，民進黨喊「繼...

賴競辦：全球十大風險 有中無台

國民黨總統候選人侯友宜昨天表示，如果民進黨總統候選人賴清德當選，賴的台獨主張，是一個引戰的主張。他指出，全球政治風險諮詢...

侯友宜：必推藍白聯合政府 柯營：用人唯才

選戰倒數廿四小時，國民黨總統候選人侯友宜昨在臉書貼文，以「致白色力量的同伴們」為題，向民眾黨喊話表示，過去半年多來，藍白...

朱立倫：國防、司法 國家機器介選

國防部雖為國家級簡訊烏龍道歉，但稱單獨決策再通報蔡英文總統，外界質疑是卸責。國民黨主席朱立倫昨批綠營透過國防、司法，以國...

侯友宜：任內不會觸及統一問題

總統大選投票在即，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康昨天舉行國際記者會。針對前總統馬英九接受德國之聲專訪提到，就...

開票日 新聞網預測系統登場

聯合報系在選舉開票日獨家推出「預測大選結果系統」，有機會領先傳統開票方式，率先知道誰將入主總統府。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。