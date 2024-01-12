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侯友宜：必推藍白聯合政府 柯營：用人唯才
選戰倒數廿四小時，國民黨總統候選人侯友宜昨在臉書貼文，以「致白色力量的同伴們」為題，向民眾黨喊話表示，過去半年多來，藍白兩黨及群眾雖然沒有整合，但仍堅持著共同的初衷，即實現台灣第四次政黨輪替，「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合。」侯承諾，完成第四次政黨輪替，一定推動藍白聯合政府。
國民黨副總統候選人趙少康在桃園掃街時，也要民眾黨總統候選人柯文哲明確表態，選後是否和民進黨組聯合政府、推立法院長，「不能藍綠都騙。」柯文哲競選總幹事黃珊珊回應表示，顯然趙少康認為柯文哲會當選，「柯文哲當選總統，絕對會遵守承諾，組成聯合內閣，用人唯才，不分黨派」。
此外，昨天上午網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」。聯電榮譽副董事長宣明智坦言信件是他經手，非郭所寫；郭台銘辦公室表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。民眾黨不分區立委候選人黃國昌則表示，網傳公開信已違反總統副總統選舉罷免法第九十條的犯罪行為，他向台北地檢署正式告發。
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