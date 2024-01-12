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馬「必須相信習近平」…賴：不能幻想 柯：太危險了

聯合報／ 記者李定宇江婉儀張裕珍／連線報導
前總統馬英九提及就兩岸關係「必須相信」大陸國家主席習近平，引發熱議。聯合報系資料照片
前總統馬英九提及就兩岸關係「必須相信」大陸國家主席習近平，引發熱議。聯合報系資料照片

前總統馬英九接受德國之聲專訪，提及就兩岸關係「必須相信」大陸國家主席習近平，引發熱議。民進黨總統候選人賴清德認為，對和平要有理想，但不能幻想；民眾黨總統候選人柯文哲說，一開始就相信別人，這太危險了。

賴清德表示，馬英九的主張和時代已經過去，馬英九和侯友宜主張的「九二共識」，已被習近平多次公開定調為一個中國原則，「這條路走到底，台灣就跟香港一樣」，絕非台灣人民要走的路，歷史已翻開新頁，這也是為什麼在這次的選舉，他提出「和平四大支柱」行動方案的原因，強化國防、經濟，和民主陣營共同發揮威懾的力量，是守護台灣安全最正確的作法。

「台灣自主，兩岸和平。」柯文哲表示，民眾黨兩岸關係主張有這八個字，順序要對。他認為還是要相信自己，更重要是讓自己值得自己相信，該做的準備還是要做。他主張國防預算增加到百分之三，確保國防自主，可維持跟盟國穩定關係，也會試著跟中國溝通。

2024選舉 2024總統選舉 馬英九 柯文哲 賴清德 習近平 侯友宜

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