侯友宜：任內不會觸及統一問題

總統大選投票在即，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康昨天舉行國際記者會。針對前總統馬英九接受德國之聲專訪提到，就兩岸關係必須相信習近平，侯友宜並不認同，也不贊成，他表示，「我和馬英九不一樣，在我任內不會觸及統一問題」，仍然主張備戰不啟戰，台灣的未來由二三五○萬人來決定，面對中共的意圖，他從來不會有不切實際的想法，就是站在台灣的主流民意。

侯友宜表示，現階段兩岸關係，和馬英九任內狀況不太一樣，時空環境大幅改變、美中關係已不同，尤其民進黨執政升高兩岸軍事風險。他主張以嚇阻、強化國防軍備方式，提升自我防衛能力，有能力才去對話跟交流；「無論習近平是什麼樣的狀況，我們會做好萬全的準備」，毋恃敵之不來，恃吾有以待之。

媒體問及，誰該為台海的戰爭風險負最大的責任？侯友宜表示，面對中共的軍事挑釁，包括共軍飛越我方的防空識別區，其挑釁行為及對台海所造成的戰爭風險，都會站出來譴責中國大陸的作為，但「一個巴掌拍不響」，民進黨執政八年並未面對問題，致使兩岸間的善意不斷消解，造成彼此仇視，未來的總統都要想辦法改變，讓兩岸能以交流增進理解。

侯友宜指出，面對中共的意圖，他與趙少康從來不會有不切實際的想法，就是站在台灣的主流民意，不管是什麼共識，都必須遵守中華民國憲法，兩岸在平等、尊嚴、友善的原則下進行對話交流，並以人民福祉為最大優先，從文化教育、經濟貿易等民間交流開始。

侯友宜說，台灣在命運十字路口的關鍵時刻，台灣要「當自己的主人、做世界的朋友」，至於如何在對美及對陸關係間取得平衡？他表示，台灣應該要走中間路線，扮演台海和平的促進者，做到台海安定、台灣安全、世界放心。

侯友宜也說，美國與台灣是堅定的民主同盟，而美國已強調其不支持台獨，他也主張反對台獨，並反對一國兩制，將堅守台灣的自由民主制度；對中國大陸，除強化軍事防備外，也將在中華民國憲法及兩岸人民關係條例的基礎上，逐步建構能夠對話的模式，把風險降到最低。

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