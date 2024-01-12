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天候不佳等了三天 蘭嶼選票終於送達

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東離島蘭嶼鄉因天候不佳，飛機客輪接連取消，選票運送一波三折。幸經縣選委會協調，緊急安排一艘客輪，昨早將選票運扺蘭嶼。記者尤聰光／攝影
台東離島蘭嶼鄉因天候不佳，飛機客輪接連取消，選票運送一波三折。幸經縣選委會協調，緊急安排一艘客輪，昨早將選票運扺蘭嶼。記者尤聰光／攝影

台東縣蘭嶼鄉因天候不佳，飛機、客輪接連取消，選票運送一波三折，鄉公所人員等了3天擔心作業不及。幸經縣選委會協調，緊急安排一艘客輪，昨早11點運抵達蘭嶼，讓鄉公所的人員鬆了一口氣。

蘭嶼共有1萬2千多張選票，原訂1月9日搭下午班機運送，但當地天候不佳，班機取消，前天改搭客輪運送時又遇上風浪過大停駛，緊急再協調客輪於昨早運送。

台東縣選委會組長蘇基山表示，在警力戒護下，蘭嶼的選票昨運達富岡漁港清點無誤後搬運上船；這艘客輪也順帶載準備返鄉投票的蘭嶼鄉民，所幸未動用到空勤及海巡終極方案。另綠島選票，已於前天運達，二離島投票作業都不受影響。

有鄉民說，他們已經在機場等了3天，飛機都取消沒辦法飛蘭嶼，還好可以搭船，不然就無法投票了。

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