選前之夜 藍綠板橋拚場 周邊交管

明將投票，藍、綠總統候選人今晚的選前之夜，分別選在板橋第一運動場廣場及第二運動場廣場舉辦，相距僅約1.3公里，預估將湧入逾10萬人。市警局除在主要道路實施彈性交管，也投入800警力；此外交通局交控中心將視周邊主要道路範圍的車流量，機動調整路口號誌秒數。

市警局表示，總統選舉因最高等級，兩個造勢會場的出入口，國安局在各動用21個金屬探測門，警方支援男警及女警各1名，加上使用M-police查驗進場民眾身分，動員警力要再增加，兩場各約400名，總計約800名警力投入。

新北市交通大隊表示，選前之夜活動適逢周五晚上下班尖峰時刻，為確保主要幹線交通順暢，將加強路口交通疏導及取締違停車輛，提高巡邏頻率，並規畫93名義交協勤。

新北交通局表示，因應今下班尖峰及二處大型活動，交通影響範圍較大，其中區運路（漢生東路到新站路）於下午2點至13日凌晨12點採雙向封閉，屆時847公車將配合改道；另公館街（中正路至民權路）從下午5點起至13日凌晨12點採雙向封閉，無影響公車路線。

交通局表示，警方將加強取締違停，交控中心將視活動周邊主要道路範圍車流量，機動調整路口號誌秒數。原行駛區運路的公車847路線，管制期間將改駛新府路，影響公車站位為民族區運路口、長安海山街口、海山高中及第一運動場站。

交通局表示，2022年縣市長選舉期間因在耶誕城期間，人潮車潮多，除板橋第一運動場外，新府路也被作為活動場域，對板橋車站周邊道路影響較大及公車動線調整較多；這次因是板橋第一運動場跟板橋第二運動場做為場所，封閉部分區運路跟公館街，對民眾用路衝擊較小。

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