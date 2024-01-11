淡水里長同步挺侯 「遍地開花」掃街最後衝刺

2024總統立委大選剩下倒數2天，昨(10)日晚上淡水區里長超過半數同步在晚間帶著挺侯友宜的旗幟及標語，到街上用力拉票，民生里長陳李明緣說，市長侯友宜過去不僅是執行力強，也很為地方付出，在淡水所打造的安居樂業，讓里長相當有感，因此這次號召淡水42里一起同步帶著許多居民一起拉票，力挺侯友宜進入總統府。

活動由淡水競總、洪孟楷立委、蔡錦賢議員、陳偉杰議員、陳家琪議員共同號召，並由陳偉杰議員、蔡錦賢議員，與各里里長、鄰長、志工及社團，在一月十日傍晚同時以步行方式在各里內掃街拜票，希望以一步一腳印「遍地開花」的方式，激起鄉親對侯市長用心於地方建設的肯定與支持。

對此新北市教育局長張明文在下班後，更趕來淡水民生里，與里長議員一起掃街。

教育局長張明文表示，侯市長平時大力支持里長各項建設，加上里長們在里內也很用心服務，掃街隊伍所到之處皆受到市民熱烈的歡迎與支持，透過淡水區大團結，希望藉由大家的支持開出高得票率，讓侯市長能進總統府為更多人服務，讓洪孟楷立委能夠高票連任，繼續為大家發聲，讓台灣的未來更有希望。

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