選前避談棄保 藍白都強調會贏

總統大選本周六投票，藍綠白各自展開最後催票。國民黨總統候選人侯友宜拋出未來組聯合內閣「藍白共治」，被民眾黨總統候選人柯文席指為操作棄保的手段。侯友宜昨一整天在高雄拜廟、車掃，他呼籲藍白團結，支持侯康配，不要保送民進黨總統候選人賴清德。

國民黨副總統候選人趙少康表示，柯最早談聯合政府及要推動內閣制，所以才說「投侯友宜就等於投柯文哲」，侯會實現柯的主張，「我們不談棄保」，但要集中選票才能下架民進黨。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨也透過臉書呼籲支持者集中選票，支持侯康配。韓說，聯合政府是國民黨最莊嚴的承諾，侯康領導的政府一定會貫徹政黨合作的互補相成。泰國、越南、菲律賓、印尼等東南亞各地台商，去年十月相繼成立「侯康海外後援會」，近日紛紛組團從海外回台；國民黨海外後援總會總會長劉雙全昨呼籲，希望集中所有選票，完成政黨輪替。

民眾黨昨晚在基隆國門廣場舉辦造勢大會和廟口開講，柯文哲批，民進黨總統候選人賴清德處理違建的態度就知道「這個人執政很危險」，也凸顯執政的傲慢。柯說，現階段根本不可能統一，也不可能獨立，那為什麼要浪費那麼多時間討論無法解決的問題？

柯文哲競選總幹事黃珊珊預告，一月十二日晚上在凱道，柯文哲會講出對台灣未來的心願。黃珊珊提出投給柯文哲的五大原因，包括清廉不貪汙，不債留子孫；注重財政紀律、公開透明；秉持理性、務實、科學；認真解決人民問題，以及終結藍綠。她還說，藍綠拚命打棄保牌及「芒果乾」（亡國感），代表柯文哲一定會贏。不過，民眾黨前秘書長謝立功昨批評黃珊珊槓上媒體，呼籲黃不要帶著全黨往敗選懸崖衝。 民眾黨10日晚間在基隆舉辦「民眾開講」，總統候選人柯文哲（中）壓軸演說。記者邱瑞杰／攝影

【記者蔡晉宇、林宛諭／連線報導】總統候選人賴清德昨車隊掃街前進中台灣，他表示，中國運用戰爭與和平這個大外宣，企圖影響台灣選民、建立親中政權，在野黨和中國互相唱和，如果讓中國介入成功，台灣民主就蕩然無存。

對於中國大陸擬擴大取消ＥＣＦＡ早收清單，賴清德表示，台灣與中國經貿問題，應循世界貿易組織（ＷＴＯ）貿易機制處理，中國卻在選前關鍵幾天宣布訊息，可見想「以商逼政」，企圖影響台灣選舉。

投票日將至，民進黨也打出外交牌。賴清德競選總部發言人趙怡翔昨表示，未來不能讓國民黨、民眾黨帶領台灣外交走向災難，甚至再度接受馬英九時期的一中外交。

賴競總發言人戴瑋姍表示，民眾黨總統候選人柯文哲最近說出「邦交國歸零也沒關係」，其副手吳欣盈則是嘲諷外交部為「斷交部」，兩人對台灣外交毫無願景或規畫。 民進黨總統候選人賴清德（中）在立委候選人吳音寧（左一）、陳秀寳（左二）、黃秀芳（右二）以及陳素月（右一）的陪同下，在彰化鹿港舉行造勢活動，呼籲大家集中選票，支持民進黨。記者黃仲裕／攝影

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