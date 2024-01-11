選戰筆記／面對感性催票 投票更要理性
總統大選倒數四十八小時，藍綠白文宣戰齊發。繼賴清德前天國際記者會之後，侯友宜、柯文哲今明兩天也將分別邀請外媒舉行國際記者會。三陣營透過國際記者會「外銷轉內銷」，既在向美國及國際推銷自己，更是在選前向選民極力拉票。
除了國際記者會，三組候選人早已進入廣告大戰。賴清德日前推出「我們一起，在路上」競選廣告，具備交棒傳承之意；侯友宜最新廣告「台灣的未來」，感性訴求和平是一切夢想的基礎；柯文哲昨公布「我相信」廣告，則訴求超越藍綠。三陣營比創意、比實力，更比擴散力。
過去大半年，三陣營空戰都以攻擊對手為主，侯友宜曾推出「進口蛋，還是進口袋」、「雞蛋門神」廣告，呈現進口雞蛋黑幕；「桃花黨」廣告則以俄羅斯套娃嘲諷民進黨縱容桃色事件；最近還有主打賴清德老家爭議的「賴皮寮、賴到底」饒舌廣告。
柯文哲的「跌破眼鏡」廣告，則喊話要讓「賣芒果乾騙選票的人跌破眼鏡」，下架藍綠，創造奇蹟。
藍綠白三陣營從傳統媒體、網路平台競選廣告，搭配網路動員與陸戰呼應，文宣戰好不熱鬧。只是，廣告多以感性訴求打動選民為主，不過，擺在眼前的事實，恐怕才是選民決定投誰的關鍵影響因素。
三陣營都採感性催票，但選民這一票，是在未來國家安危、社會進步與否，作一抉擇，其實更需要理性、明智判斷。
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