聽新聞
test
0:00 / 0:00

選戰筆記／面對感性催票 投票更要理性

聯合報／ 記者侯俐安林河名
民進黨總統候選人賴清德（右起）、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」。圖／取自民進黨YouTube頻道
民進黨總統候選人賴清德（右起）、蕭美琴和蔡英文總統合拍的競選廣告「在路上」。圖／取自民進黨YouTube頻道

國民黨總統候選人侯友宜最新廣告「台灣的未來」昨晚上架。圖／取自Youtube
國民黨總統候選人侯友宜最新廣告「台灣的未來」昨晚上架。圖／取自Youtube

民眾黨總統候選人柯文哲公布最新競選廣告，拍攝者皆為招募的支持者。圖／翻攝自柯文哲YouTube頻道
民眾黨總統候選人柯文哲公布最新競選廣告，拍攝者皆為招募的支持者。圖／翻攝自柯文哲YouTube頻道

總統大選倒數四十八小時，藍綠白文宣戰齊發。繼賴清德前天國際記者會之後，侯友宜柯文哲今明兩天也將分別邀請外媒舉行國際記者會。三陣營透過國際記者會「外銷轉內銷」，既在向美國及國際推銷自己，更是在選前向選民極力拉票。

除了國際記者會，三組候選人早已進入廣告大戰。賴清德日前推出「我們一起，在路上」競選廣告，具備交棒傳承之意；侯友宜最新廣告「台灣的未來」，感性訴求和平是一切夢想的基礎；柯文哲昨公布「我相信」廣告，則訴求超越藍綠。三陣營比創意、比實力，更比擴散力。

過去大半年，三陣營空戰都以攻擊對手為主，侯友宜曾推出「進口蛋，還是進口袋」、「雞蛋門神」廣告，呈現進口雞蛋黑幕；「桃花黨」廣告則以俄羅斯套娃嘲諷民進黨縱容桃色事件；最近還有主打賴清德老家爭議的「賴皮寮、賴到底」饒舌廣告。

柯文哲的「跌破眼鏡」廣告，則喊話要讓「賣芒果乾騙選票的人跌破眼鏡」，下架藍綠，創造奇蹟。

藍綠白三陣營從傳統媒體、網路平台競選廣告，搭配網路動員與陸戰呼應，文宣戰好不熱鬧。只是，廣告多以感性訴求打動選民為主，不過，擺在眼前的事實，恐怕才是選民決定投誰的關鍵影響因素。

三陣營都採感性催票，但選民這一票，是在未來國家安危、社會進步與否，作一抉擇，其實更需要理性、明智判斷。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 賴清德 侯友宜 競選廣告

延伸閱讀

影／基隆廟口柯文哲人氣旺變人形立牌 3秒1張拍1小時

彰化造勢 賴清德：這次是「信賴台灣」和「相信習近平」的選擇

基隆登台開講掀高潮！評賴清德不拆違建 柯文哲：執政的傲慢

影／賴清德：選舉是在「信賴台灣」跟「相信習近平」之間做選擇

相關新聞

全球風險諮詢機構：賴清德是「美國的危險朋友」

全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）評估今年風險，將民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基...

決戰48小時 藍綠白大催票

選舉決戰最後四十八小時，藍綠白三黨全力催票。國民黨總統候選人侯友宜呼籲集中選票，向民眾黨總統候選人柯文哲喊話「藍白共治」...

選前避談棄保 藍白都強調會贏

總統大選本周六投票，藍綠白各自展開最後催票。國民黨總統候選人侯友宜拋出未來組聯合內閣「藍白共治」，被民眾黨總統候選人柯文...

選戰筆記／面對感性催票 投票更要理性

總統大選倒數四十八小時，藍綠白文宣戰齊發。繼賴清德前天國際記者會之後，侯友宜、柯文哲今明兩天也將分別邀請外媒舉行國際記者...

馬談兩岸「必須相信習」 侯不認同

前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰；當被問是否信任中國領導人習近平時，馬英...

大選青年返鄉 學生籲推不在籍投票

本周六就是總統、立委大選投票，立委候選人昨在台北車站呼籲青年返鄉投票，花蓮10多家業者也推返鄉投票限時優惠，包括賞鯨第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。