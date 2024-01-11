大選青年返鄉 學生籲推不在籍投票

本周六就是總統、立委大選投票，立委候選人昨在台北車站呼籲青年返鄉投票，花蓮10多家業者也推返鄉投票限時優惠，包括賞鯨第二趟、住宿第二晚統統免費，台大學生會也推「返鄉專車」，但也有大學生認為，開放「不在籍投票」，對離鄉背井的青年才有吸引力。

花蓮參與店家祭出限定優惠，時間為13、14日兩天，只要設籍花蓮並滿20歲，出示身分證或相關憑證，搭乘多羅滿賞鯨第二趟免費招待，柴魚博物館刨柴魚體驗第二人免費等優惠。

多羅滿賞鯨總經理呂世明表示，大選攸關花蓮未來發展的重要活動，串連在地店家推出優惠，希望更多花蓮人感受到參與選舉的重要性，返鄉投票同時，享受獨特福利，體驗家鄉之美，回到外地也能推動花蓮觀光。

太陽花學運班底組成的「這個時代」6名立委候選人昨在台北車站呼籲青年返鄉投票，社民黨候選人苗博雅說，不是要謀取個人選票，要呼喚當初太陽花學運，那股守護台灣的力量回來。

台大學生會長莊智程表示，學生會這次也和青民協合作，開設返鄉專車讓學生能返鄉，學生能用便宜價格、更方便回去投票，多少會增加投票意願，但有些人因為工作、學校事務等問題無法返鄉投票，盼政府能研擬「不在籍投票」，學生才會有意願。

家住台中、政治大學傳播研究所研究生何函育表示，過去青年比較支持民進黨情況好像有改變，也有不少青年對於政治冷感，覺得回去投票浪費時間、車票錢。

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