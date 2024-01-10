賴清德砲轟：中國運用戰爭與和平大外宣 企圖影響台灣選民

民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第四選區立委陳素月進行車隊掃街固票，賴清德又砲轟，中國運用戰爭與和平這個大外宣，企圖影響台灣選民，如果讓中國介入成功，未來選的就不再是總統，只是特首而己，而對於國防部昨天公布中國搭載人造衛星的火箭路線圖，是基於人民有知的權利。

中國運用戰爭與和平這個大外宣，企圖影響台灣選民，建立親中政權，在野黨和中國互相唱和，請鄉親用選票守護台台灣民主，如果讓中國介入成功，台灣民主就蕩然無存，未來選的就不再是總統，只是特首而己，不能讓中國食髓知味，一定要用選票守護台灣民主。

對於國防部公布中國搭載人造衛星火箭的路線圖，賴清德表示，國防部昨天公布搭載人造衛星的火箭路線圖，的確有飛越台台東和南上空，人民有知的權利，所以公布此訊息，讓民眾不要誤解，民眾若有發現「殘骸」也可通報相關單位，未來也希望國防部能夠持續加強。

媒體也詢問針對中國商務部研擬取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單關稅減讓項目，是否是介選手段，是否會影響台商回台投票意願？

賴清德表示，台灣與中國都是世界貿易組織會員國，兩國若有經貿問題，應該要循世界貿易組織貿易爭端解決機制辦理，但中國卻選擇在選前關鍵幾天宣佈這種訊息，可見中國想以商逼政，企圖影響台灣選舉，這幾年來中國的經濟脅迫手段也不僅針對台灣，也針對世界各國，幸好在蔡英文總統領導下，台灣已分散全球市場，不再把經濟單獨鎖在中國市場，這條路我們要持續走下去。

而對於南投昨天的造勢很熱烈，賴清德說，主要原因應該是鄉親無法接受馬文君一方面杯葛國防建設，一方面又把國家機密洩露給第三國，大家都想教訓馬文君，最根本作法就是要讓馬文君不要進立法院，為了不要讓更多的馬文君進入立法院，請鄉親用選票讓國會過半，才有辦法確保台灣國防建設，守護台灣國家安全。 民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第四選區立委陳素月進行車隊掃街固票。記者林宛諭／攝影 民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第四選區立委陳素月進行車隊掃街固票。記者林宛諭／攝影

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