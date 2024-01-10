海象和風向不佳 蘭嶼選票預計11日包船送達

總統立委選舉13日投票，台東縣選委會今發送選票，因海象和風向不佳，蘭嶼海空運受影響選票無法送達，預計明早包客輪送達，如船隻無法開船將協調空勤黑鷹直升機送達。

第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將於13日舉行投票，台東選票已經在昨日傍晚送達台東縣選舉委會，今早發送台東市、卑南鄉、成功鎮，以及蘭嶼、綠島選票；不過，因海象和風向不佳，蘭嶼海空運均取消，蘭嶼選票暫時送回縣選委會。

台東縣選委會第一組長蘇基山今天上午接受中央社記者訪問表示，把握今天上午好天氣，今天台東市、卑南鄉、成功鎮和綠島的選票會送抵鄉鎮市，預計明天會將所有的票送抵各鄉鎮。

他說，今天上午原定蘭嶼的選票會領回，但因風向不佳，客機取消，聯絡海巡也因海象不佳，海巡的大小艇艦無法到蘭嶼，目前暫定明早包客輪送達，如海象不佳無法開船，再商請中央協調空勤直升機協助，務必要將選票送達蘭嶼。

台東縣選委會表示，台東總統、副總統選舉人數17萬8723人，區域立委選舉人數11萬5336人，平地原住民選舉人數4萬5271人，山地原住民選舉人數1萬7675人。

商品推薦