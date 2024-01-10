大選選票澎湖配送望安及七美離島 澎警全程戒護
總統副總統及立法委員選舉13日舉行投票，澎湖縣選舉委員會今天進行選票運送，望安與七美離島選票，警方派員全程戒護，澎湖選舉人數共有9萬多人。
總統與立委選舉選舉人數，澎湖選委會確認總統選舉部份有9萬2642人、立委9萬1352人、不分區立委9萬2658人、平地與山地原住民538人，另有3人是返國投票。
澎湖選委會表示，總統副總統與立委選舉，澎湖共設有120個投開票所，原住民有16個投票所，各項選舉9萬餘張選票，已在高雄印製，今天起陸續分送至全縣1市5鄉選務中心，再配發至各投開票所，離島選票部份，警局出動警力全程戒護。
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