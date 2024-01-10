王家貞呼籲用選票抗議惡法「領票不蓋票」南市民進黨團嚴厲譴責

台南市議會民進黨團成員蔡筱薇、林依婷、周嘉韋今天針對王家貞請台南立委第五選區民眾不要蓋票一事，嚴厲譴責國民黨反民主的行徑，並直指「王家貞是全台最囂張的偽造文書犯」。

王家貞對此表示，針對民進黨新潮流的打手又來蹭王家貞，王家貞只有四個字回應：你們不配。

國民黨台南市議員王家貞因偽造文書罪緩刑，不得登記為立委侯選人，她昨天呼籲第五選區台南市東區十六里、南區、安平區、中西區的立委選票，懇託鄉親，抗議違憲惡法，領票不蓋票，讓它成廢票，教訓民進黨，下架貪腐政權，還台灣人公義。

蔡筱薇指出，選舉是選賢與能，國民黨推出一個偽造文書認罪正在緩刑的候選人，竟敢還能大言不慚地指揮民眾投票方向，這樣子的人如何相信？他所支持的侯友宜、趙少康，是因為理念相近？還是為了偽造文書的好康呢？

林依婷更進一步指出，台北市的徐巧芯光是違停就神隱了，想不到台南的王家貞如此囂張跋扈，一再用犯罪者的身份「秀下限」，呼籲台南選民一定要下架國民黨，不但總統要支持2號賴蕭配，立委也要堅定支持2號林俊憲，以及政黨票6號民進黨。

周嘉韋表示，他與林依婷、蔡筱薇3人的議員選區剛好加起來等於立委的第五選區(東區16里、南區、安平區、中西區)，請民眾不要被犯罪者王家貞干擾，偽造文書罪在法律上是「故意」的犯罪，王家貞力挺侯康配就是犯罪利益共同體，呼籲大家這個周六務必站出來投票，而且三張票都要「選對的人」，讓賴清德、林俊憲、民進黨一起與大家「走對的路」。

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