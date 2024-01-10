快訊

高價食材生蠔也上榜！食安專家曝去餐廳絕不碰的4道美食

輔選大將搭上極樂公車？國民黨爆：高市經發局長出入招待所喝到酩酊大醉

強烈大陸冷氣團報到！16縣市低溫特報 兩大寒冷時段出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王家貞呼籲用選票抗議惡法「領票不蓋票」南市民進黨團嚴厲譴責

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
關於國民黨台南市議員王家貞要民眾領票但不蓋立委票一事，民進黨呼籲民眾不要被干擾。圖／民進黨團提供
關於國民黨台南市議員王家貞要民眾領票但不蓋立委票一事，民進黨呼籲民眾不要被干擾。圖／民進黨團提供

台南市議會民進黨團成員蔡筱薇、林依婷、周嘉韋今天針對王家貞請台南立委第五選區民眾不要蓋票一事，嚴厲譴責國民黨反民主的行徑，並直指「王家貞是全台最囂張的偽造文書犯」。

王家貞對此表示，針對民進黨新潮流的打手又來蹭王家貞，王家貞只有四個字回應：你們不配。

國民黨台南市議員王家貞因偽造文書罪緩刑，不得登記為立委侯選人，她昨天呼籲第五選區台南市東區十六里、南區、安平區、中西區的立委選票，懇託鄉親，抗議違憲惡法，領票不蓋票，讓它成廢票，教訓民進黨，下架貪腐政權，還台灣人公義。

蔡筱薇指出，選舉是選賢與能，國民黨推出一個偽造文書認罪正在緩刑的候選人，竟敢還能大言不慚地指揮民眾投票方向，這樣子的人如何相信？他所支持的侯友宜、趙少康，是因為理念相近？還是為了偽造文書的好康呢？

林依婷更進一步指出，台北市的徐巧芯光是違停就神隱了，想不到台南的王家貞如此囂張跋扈，一再用犯罪者的身份「秀下限」，呼籲台南選民一定要下架國民黨，不但總統要支持2號賴蕭配，立委也要堅定支持2號林俊憲，以及政黨票6號民進黨。

周嘉韋表示，他與林依婷、蔡筱薇3人的議員選區剛好加起來等於立委的第五選區(東區16里、南區、安平區、中西區)，請民眾不要被犯罪者王家貞干擾，偽造文書罪在法律上是「故意」的犯罪，王家貞力挺侯康配就是犯罪利益共同體，呼籲大家這個周六務必站出來投票，而且三張票都要「選對的人」，讓賴清德、林俊憲、民進黨一起與大家「走對的路」。

2024選舉 2024總統選舉 王家貞 台南

延伸閱讀

王家貞無法參選發怒聲 用選票抗議惡法﻿﻿、還台灣人公義

王家貞偽造文書判緩刑無法參選立委 二度提假處分結果讓她失望了

中選會審定王家貞不得登記為候選人 趙少康影片喊話曝30年前他送她進政壇

韓國瑜為王家貞站台 高喊「當上立委歡迎特偵組24小時盯」

相關新聞

侯漢廷爆民進黨「封存機密」 發動國家機器四手段介選

2024大選倒數，國防部昨發布國家級警報引熱議。無黨籍北市立委候選人侯漢廷今爆一份民進黨中央政策委員會要封存10年的機密...

影／國家警報成詐彈 侯友宜：誰下令要發布？要求國防部24小時內回應

國民黨總統候選人侯友宜今早到高雄小港鳳儀宮參香，他表示，昨天的國家級警報是烏龍一場，又是「詐彈」，國防部發布假訊息，人民...

國家級警報蔡英文說不用怕 柯文哲：她講這句話 才讓人害怕

針對國防部昨天發布國家級警報，衛星、飛彈分不清，民眾黨總統候選人柯文哲今上午表示，蔡英文說要大家不用害怕，「她講這一句話...

賴清德砲轟：中國運用戰爭與和平大外宣 企圖影響台灣選民

民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第四選區立委陳素月進行車隊掃街固票，賴清德又砲轟，中國運用戰爭與和平這個大外宣，...

藍批：民進黨當年有2顆子彈 今年是用1顆飛彈在介選

國防部昨為了一顆衛星發射國家級警報，引起軒然大波。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，昨天的國家級警報是去年至今最大的假訊...

柯文哲12日將開國際記者會 重申台灣自主、兩岸和平

總統大選投票前夕，民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈，12日上午9時將在台北晶華酒店舉辦舉辦國際記者會，柯文哲除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。