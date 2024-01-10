海外台商組團返台投票 總會長籲集中選票才能政黨輪替

距離選舉投票倒數72小時，包括泰國、越南、菲律賓、印尼等東南亞各地台商，去年10月相繼成立「侯康海外後援會」外，近日紛紛組團從海外回台，國民黨海外後援總會總會長劉雙全呼籲，希望集中所有選票，完成政黨輪替。

劉雙全表示，東南亞各地海外後援會成立時，每一場幾乎都超過500人，場場爆滿，尤其海外的台商，幾乎都有協力廠商，分布兩岸，親人朋友更是都在台灣，他們都認為，一個和平穩定的台海情勢，才能讓台商，安心的在全世界打拚，也才能讓台灣走向全世界，讓外資回到台灣，更大規模的投資。

劉雙全指出，因為選情緊繃，每一張選票都是決定未來的關鍵，當地台商除努力拉票，珍惜每一張選票，都是改變的力量，目前，海外僑胞支持國民黨返國投票人數非常踴躍，光是登記參加1月12號選前之夜的就已經多達七百多人，並且再次呼籲，只有大家一起「集中選票，才能讓政黨輪替」。 泰國、越南、菲律賓、印尼等東南亞各地台商，去年10月相繼成立「侯康海外後援會」外，近日紛紛組團從海外回台。圖/侯友宜競辦提供 泰國、越南、菲律賓、印尼等東南亞各地台商，去年10月相繼成立「侯康海外後援會」外，近日紛紛組團從海外回台。圖/侯友宜競辦提供 泰國、越南、菲律賓、印尼等東南亞各地台商，去年10月相繼成立「侯康海外後援會」外，近日紛紛組團從海外回台。圖/侯友宜競辦提供 泰國、越南、菲律賓、印尼等東南亞各地台商，去年10月相繼成立「侯康海外後援會」外，近日紛紛組團從海外回台。圖/侯友宜競辦提供

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