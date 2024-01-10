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蕭萬長登3大報頭版 嘉市長黃敏惠：民主核心就是在這裡

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明／嘉義即時報導
國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃。記者魯永明／攝影
國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃。記者魯永明／攝影

國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃市區重要道路催票，嘉義市長黃敏惠在等趙少康抵競總前，黃市長特別拿著聯合報與中國時報的今天頭版說，民主的核心就是在這裡。

黃敏惠說，前副總統蕭萬長深知民意，登出向民進黨的黑金複合體宣戰，把人民的心聲都講出來，大公無私，沒有私心只有為台灣為下一代的孩子，讓她很感動。

黃也說，台灣民主最重要，人民自己會做主，我會聽，我會看，但我心中自有一把尺，這也是嘉義市民主聖地超級市民所主張的，每個人心中都自有一把尺，我們是自主的，自己要做決定，這就是我們的民主。

嘉義市立委候選人張秀華表示，趙少康今天來表示非常關心嘉義，趙也重視所有嘉義市的每一票，呼籲剩下兩天就是投票日，大家記得幫忙催票、拉票、顧票，1月13日國民黨就會勝利在望。

嘉義市藍、綠立委候選人選況激烈，昨晚雙方造勢互尬場，今天張秀華上午有副總統候選人趙少康陪同車掃，下午台北市長蔣萬安也南下陪張秀華在文化路、民族路車掃。

嘉義市長黃敏惠今早在等副總統候選人趙少康，陪立委候選人張秀華車掃前，在競總門口拿出蕭萬長今登3大報頭版說，民主的核心就是在這裡。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠今早在等副總統候選人趙少康，陪立委候選人張秀華車掃前，在競總門口拿出蕭萬長今登3大報頭版說，民主的核心就是在這裡。記者魯永明／攝影

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 張秀華 嘉義

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