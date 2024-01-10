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國防部誤用Missile 趙少康：故意製造台灣人民恐慌

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明／嘉義即時報導
國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃，出發前接受聯訪。記者魯永明／攝影
國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃，出發前接受聯訪。記者魯永明／攝影

國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃，對於國防部昨天多次對民間發出國家級警報，將衛星以誤用Missile（飛彈）致歉。趙少康先深嘆一口氣說，國防部應該是專家很多，怎麼會把衛星跟飛彈分不清楚，這簡直是差太遠了吧！他也說，不是想故意製造台灣人民的恐慌嗎？

趙少康說，飛彈是有攻擊力的會造成人員死傷，衛星是由火箭送上外太空，而且昨天衛星是送上500公里，超過100公里就是太空，根本對於台灣的安全是毫無影響的，國防部卻連發2次緊級警告，英文還說成是Missile飛彈，行政院長陳建仁在立院還說得到一個消息，飛彈經過台灣的上空，是製造恐怖氣氛。

趙說，去年裴洛西來台的時候，老共發了4次飛彈，結果國防部都沒警告，昨天不是飛彈，因為靠近選舉，國防部竟然這樣大動干戈，來發國家級警報，所以不是故意的嗎？不是有意來介選嗎？不是想故意製造台灣人民的恐慌嗎？

趙說，很難不這樣懷疑，雖然國防部道歉了，但也是最後被識破，另外最近不是說有什麼氣球一堆飛過來，那把它打下來，我們是真的有本事，不是常常在演習嗎？剛好來呀！氣球也把打下來，為什麼不打呢？這也很奇怪。

國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃。記者魯永明／攝影
國民黨副總統候選人趙少康今早陪嘉義市立委候選人張秀華車掃。記者魯永明／攝影

2024選舉 2024總統選舉 國防部 衛星 趙少康 飛彈

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