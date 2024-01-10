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國家級警報／蔡英文：大陸衛星可能射不準

聯合報／ 記者王勇超宋原彰丘采薇賴香珊劉明岩／連線報導
蔡英文總統表示，國家級警報是中共發射衛星，「也有可能是我們要選舉了，跟我們示威一下、干擾一下，也可能是射不準、射到歪掉。」。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統表示，國家級警報是中共發射衛星，「也有可能是我們要選舉了，跟我們示威一下、干擾一下，也可能是射不準、射到歪掉。」。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統昨到高雄輔選碰上國家警報大作，支持者議論紛紛。蔡英文致詞時主動表示，剛響起的國家級警報是中共發射衛星，「也有可能是我們要選舉了，跟我們示威一下、干擾一下，也可能是射不準、射到歪掉。」大家不要驚慌，台海動靜廿四小時掌控，「任何的情況，我們都準備好來保護台灣」。

「沒關係，總統在這邊，大家不要怕，發生什麼事情，總統都跟你們在一起。」蔡英文說，民主社會就是要公開透明，為什麼要讓大家知道，因為「我們是一個透明的社會，這樣可以增加我們社會的信賴。」

蔡英文還表示，雖然「隔壁的鄰居」常有軍事威脅恫嚇或灰色領域的作為，但任何人都不能用武力任意改變台海現狀，要台灣人用選票告訴全世界守護民主決心。

民進黨總統候選人賴清德說，國防部本於人民知的權利，特別把中國發射衛星訊息傳給國人，一方面要大家別緊張，一方面請大家注意，如果有任何殘骸，可提供給國防部，「人民知道這事情，才不會有任何誤解」。

2024選舉 2024總統選舉 蔡英文 國防部 中共

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