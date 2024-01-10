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國家級警報／侯友宜：一詞之差恐引爆兩岸

聯合報／ 記者侯俐安鄭媁／台北報導
國防部發布國家級警報，國民黨總統候選人侯友宜提醒：「一詞之差很可能變成兩岸引爆點」。記者李宗祐／攝影
國防部發布國家級警報，國民黨總統候選人侯友宜提醒：「一詞之差很可能變成兩岸引爆點」。記者李宗祐／攝影

國防部昨發布國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」，行政院長陳建仁也一度口誤說是「飛彈」。國民黨總統候選人侯友宜表示，對於中共任何挑釁行為，絕不允許也嚴厲譴責，但他也提醒「一詞之差很可能變成兩岸引爆點」，這不但是非常嚴重的國安危機，更把政府變成「放羊的小孩」，造成「狼來了」效應，讓人民恐慌。

侯友宜表示，國防部發布不正確資訊，民進黨總統候選人賴清德卻說這是基於「民眾知的權利」，不讓民眾有誤解，但他要告訴賴「你們發布的錯誤資訊才會造成民眾誤解，甚至恐慌。」

侯友宜五問民進黨政府，誰提供錯誤資訊給陳建仁？誰把發射衛星搞錯成發射飛彈？誰要求發布國家警報？若國防部認定是飛彈，為何沒應變機制？若因此造成誤判，將造成多嚴重的國安危機？要求國安單位須在廿四小時內調查清楚公布真相。

國民黨表示，支持以國家級警報通知人民，但應以是否造成對台灣危害為標準，任意發送警告，國人很難不認為是選舉操作，呼籲蔡政府選舉期間不應操作恐慌情緒。尤其，中共官方早已揭露發射訊息，蔡政府為何不事先提醒而是事後發送？

國民黨副總統候選人趙少康說，有時候不是中共介選，是民進黨介選，國防部發布這樣的訊息嚇台灣選民。民眾黨總統候選人柯文哲說，每次選舉中共都扮演豬隊友，但也不可能這段期間衛星都不發射，別想那麼陰謀論，台灣跟中國大陸應建立熱線關係。

2024選舉 2024總統選舉 國防部 國民黨 侯友宜 民進黨 介選 賴清德

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