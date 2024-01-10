打賴拉柯 侯友宜促下架綠

選戰倒數，藍綠白陸戰總動員。國民黨總統候選人侯友宜昨回家鄉嘉義造勢，批民進黨總統候選人賴清德「三大爭議、三大封存」，稱賴率領的新潮流是「黑金新毒瘤」。侯也再度向民眾黨總統候選人柯文哲喊話，邀請柯一起團結下架民進黨，「這是對清廉的民主、對執政的政府、對台灣的未來歷史重要的決定」，「藍跟白一起扛起政黨輪替的責任，必將寫入歷史」。

賴清德昨天連跑南投、嘉義、雲林，賴在南投造勢時再轟國民黨立委馬文君杯葛國防預算、涉嫌將機密洩漏給韓國，如果國民黨、民眾黨掌控國會，馬文君會不會變本加厲？賴也點名，不能讓曾被罷免的高雄市前市長韓國瑜當上立法院長，否則將阻擋過去民進黨執政的努力。

柯文哲接連幾天在賴清德台南本命區車隊掃街。相較於「賴皮寮」爭議，柯文哲表示，他決定賣掉新竹農地，「放心，我一定會處理掉」，柯粉也歡呼吶喊。

柯文哲昨早從關廟山西宮出發，廟前上百名「小草」支持者高舉柯競選旗幟，沿途還有數十輛機車在柯文哲車隊後端。柯文哲說，這次選舉證明民眾黨沒有財團一樣可以選，更可以公正執政，不會被財團、派系控制，呼籲小草們拉長輩的票。

此外，國民黨不分區立委候選人謝龍介、前立委邱毅影射賴清德有私生子，賴昨表示，「我的私生活絕對禁得起檢驗」，他還嗆聲，謝、邱說得繪聲繪影，那就把所謂的孩子帶出來，他可以馬上做DNA檢驗，若屬實就賞百萬獎金，若兩人不敢就閉嘴。

國民黨昨舉辦「嘉義出總統」團結之夜，全場齊揮國旗高喊「嘉義出總統，讓嘉義人當家作主」。無黨籍立委候選人林國慶也首度公開支持嘉義子弟侯友宜。

侯致詞提賴三大爭議，分別是高端、介選、抹黑；還有三大封存，民進黨三張神主牌「廢死、廢核、台獨」，到選舉都不敢說了。韓國瑜則上台猛批民進黨「連衛星跟飛彈都搞不清楚」，更指民進黨砸錢打韓，「走的是邪門歪道，不走康莊大道」，不能支持這款墮落的政黨。前副總統蕭萬長喊出要投藍，不「白」投。

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