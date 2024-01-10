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選戰筆記／放國旗、蔡上身 賴能消「獨」？

聯合報／ 本報記者陳熙文
民進黨總統候選人賴清德昨天舉行國際記者會，桌上罕見地擺放兩支小國旗。（歐新社）
民進黨總統候選人賴清德昨天舉行國際記者會，桌上罕見地擺放兩支小國旗。（歐新社）

蕭美琴去年返台擔任賴清德的副手，也開過一次國際記者會，當時未見中華民國國旗。昨天賴蕭國際媒體記者會，難得有兩面小國旗擺在舞台的短桌上，堪稱民進黨記者會的奇景。

賴清德致詞時提到台灣，也稱「中華民國台灣」。可見，歷經「走入白宮說」、「憲法災難說」等風波後，賴清德此次在外國媒體露面，格外小心、有備而來，務求在外媒面前再表演一次「蔡英文上身」。

在大選倒數四天，民進黨總統候選人賴清德與副總統候選人蕭美琴這場國際記者會，受邀者不包括國內記者，台灣記者只能在線上「共襄盛舉」，其對話的對象不言而喻。不出所料，昨天記者會上，賴完全歸隊「蔡英文路線」，強調未來將延續蔡英文的兩岸立場。

賴清德致詞時稱和平無價，又說戰爭沒有贏家，與其說是向大陸喊話，更多是向美國保證自己不會是兩岸之間挑釁的一方。可能是怕美方不相信，記者會中還帶上蕭美琴在身旁，暗示者未來國際互動的政策，都會有「蕭大使」在旁指導，不會是他一人獨斷獨行。

當然，外媒未必滿意或埋單，仍追問賴清德的兩岸政策究竟為何。賴清德一再重申蔡英文路線，態度也明顯放軟，稱自己長期主張，用交流取代圍堵、對話取代對抗。

昨天這場國際記者會，與其是外媒見面會，不如說是賴清德「對美澄清大會」，強調他會是第二個蔡英文，再度將自己的兩岸論述放回「蔡英文中線」。只是，賴清德雖強調「交流」、「對話」，但蔡英文路線已證明難以交流、對話；在兩岸路線上態度「比蔡更硬」的賴清德，又如何能說服對岸及台灣人民，未來兩岸互動可更和緩？

更別說，在美國眼中，賴恐已淪為不定時炸彈，難保不被貼上「第二個陳水扁」的標籤。

2024選舉 2024總統選舉 選情評論 蔡英文 賴清德 蕭美琴 國旗 陳水扁 兩岸政策

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