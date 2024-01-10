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侯友宜簽反廢死公約 賴反批炒作

聯合報／ 記者洪子凱蔡維斌陳苡葳陳雅玲侯俐安／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜（中）回到故鄉嘉義舉辦造勢活動。記者余承翰／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）回到故鄉嘉義舉辦造勢活動。記者余承翰／攝影

死刑存廢成選戰焦點，國民黨總統候選人侯友宜昨陪大安區立委候選人羅智強掃街時，當場簽署「反廢死實現正義公約」，侯說，民進黨總統候選人賴清德遇廢死問題「掉頭就走」，甚至和中共介選扯在一起，他選上總統一定重新檢討，程序完備該執行就做。賴說，台灣仍有死刑制度，三位總統候選人沒人提出廢死政見，不知侯為何一直炒作這議題。

國民黨立委候選人成立「反廢死正義大聯盟」，邀請3組正副總統和立委候選人簽署「反廢死實現正義公約」。侯友宜昨與不分區立委候選人吳宗憲、北市議員王欣儀舉辦「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放！？」記者會，侯說，他要再問賴清德，民進黨廢死黨綱要不要修？賴稱廢死議題與中共介選有關，要不要跟受害者家屬道歉？

侯友宜表示，民進黨表面不廢死，實質上已廢死。他提出很多政見，賴清德都跟進，包含巴氏量表、陸客開放、癌症基金等，但所有跟進都是半套，現在反廢死賴清德竟不敢跟進，這是個公平正義、價值的選擇，他從辯論就有問賴的立場，至今已過12天，民眾、媒體問到時，賴清德卻「掉頭就走」。

「選前不理你，選後更糟蹋你。」侯友宜批評，賴清德無法體會被害者和家屬一輩子內心的痛苦，只為了換回公平良知，但賴面對這項議題理都不理。

侯友宜昨到永康商圈，過去曾「有條件支持」羅智強對手苗博雅的商圈理事長李慶隆也到場陪同，侯友宜感謝李與他在廢死議題有共同立場。李也送給侯一把「中正劍」，祝福侯未來能鏟奸除惡。

賴清德昨進行第2天全台車隊掃街，到雲林時媒體問他是否簽署反廢死公約？賴說，台灣仍有死刑制度，他當選總統一定根據憲法及現行法律推動國政，希望選舉到最後，應要持續談論國家重大政策。

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