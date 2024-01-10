賴清德老家如市集 空地告示禁設攤

「賴皮寮」爭議未解，國民黨文傳會主委林寬裕昨說，民進黨總統候選人賴清德認為賴皮寮非違建，有意捐做公益，文化部可納入台灣的「世界遺產潛力點」，還宣布要成立「賴皮寮巡守隊」。賴清德回應，老房子已交給律師處理公益信託，希望在野黨能夠尊重，不要再打擾當地居民生活。

林寬裕指出，既然賴清德計畫將賴皮寮捐出作為礦工生活紀念館，以信託方式作公益；若以「文化資產保存法」角度看，可能符合「紀念建築」與「史蹟」等兩大類，迫切需要加強其安全保護。

「選舉是短暫的，不動產與文化資產卻是永恆的。」林寬裕說，國民黨將號召擁有軍、警、消背景的專業志工成立巡守隊，不定時到現場巡守，協助當地治安機關保衛賴皮寮的安全。

民進黨總統候選人賴清德老家附近，設置兩個「禁止設攤」告示牌。記者游明煌／攝影

選戰倒數，賴清德萬里老家人潮仍絡繹不絕，居民說，有人賣飲料、檳榔、水果，有如市集，近日發現對面一處空地草皮，出現兩個「私人土地，禁止設攤，違者提告」告示牌，讓人質疑這處暴紅的「政治休息站」成了市集？

也有民眾質疑，國安撤走變成警察站崗，有什麼不一樣？不只白天，連晚上都有警察站崗，有的步巡、有的待在車上，不會加重員警勤務負擔？

記者觀察，大樹下每天都坐滿人，只要有人說「違建怎麼不拆」，旁邊就有人反駁「你怎麼知道是違建」，爭得面紅耳赤的場面常發生。但也有人當景點，拍完照就離開，車子一輛接一輛，川流不息，晚上照樣有人來。

金山警分局表示，發現攤販會驅離、告發，最近幾天已未發現攤販賣東西。但因每天約200到300人到場，常有口角衝突，因此日夜都有重點巡邏，非屬特勤。

「快投票了，怕以後拍不到才來拍。」來自中壢的一名阿嬤叫孫子載她來看；新北某老人協會有4人開車來看，長者說，是不是違建不重要，這裡很紅，「拍回去給孫子看」。

居民說，最後這幾天人潮超多，因空地車位很少，居民難以忍受「朝聖」的人常亂停車，還猛按喇叭，造成長者困擾，每天都不得安寧，盼選舉快結束，「看熱鬧的民眾不要再來了」。

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