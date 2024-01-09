指藍營造勢大咖動員效果已到極限 學者分析找「他」可吸中間選民

【台灣醒報記者呂翔禾專題報導】

「周末有政治明星參加的造勢活動，人潮就會比較多，已經很難再替所屬政黨吸票！」針對藍綠白近日選舉造勢活動都吸引大量人潮參加，師大學者曲兆祥分析，參加活動的都是鐵粉，因離選舉已近，很難再發揮吸票效應。文化大學廣告系教授鈕則勳則說，藍營大咖效果有限，最好找管中閔這種體制外的，才有助吸引中間選民。

政治大咖吸引群眾

2024總統立委選舉進入倒數黃金週，各黨的造勢、車隊或掃街活動益發緊鑼密鼓，雖然今年選情相對冷，但有些活動仍因為政治明星的到來而顯得很有氣氛，人數動輒3-5萬。



藍營包括趙少康、韓國瑜、蔣萬安，連前總統馬英九都有一定人氣；綠營則有蕭美琴等人，白營的民眾黨總統候選人柯文哲在年輕人之間魅力仍相當高。

藍綠白三黨周末都在高雄舉行造勢，藍綠都喊出現場湧入現場12萬人，民眾黨則喊出8萬人，集會現場都擠得水洩不通。在空戰方面，藍營副總統候選人趙少康上了知名脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》的兩支影片點閱率都破百萬，而柯文哲與母親在《木曜四超玩》合體吃飯的影片，也獲得大量網民關注。

吸票效果有限

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時分析，周末的選舉場合，都可以看到支持者很熱情的響應活動，但參加活動的其實主要還是各政黨的鐵粉，但一般選民並不會特別興奮，因此會造成「選情冷，但活動很熱鬧」的狀況，且很多明星級政治人物本來就有一定的粉絲，加上假日很多人來看熱鬧，所以活動人數都顯得不錯。

曲兆祥表示，鐵粉參加活動都會特別投入，但中間選民的反應其實還好，而在選前舉辦大活動主要還是希望能營造會贏的氣勢，以拉攏中間選民。他分析，政治明星舉行大型活動主要是吸引粉絲自我動員、鞏固基本盤與擴大吸票效應，但選戰已經進入尾聲，因此擴大吸票的效應有限。

體制外人選吸中間票

文化大學廣告系教授鈕則勳受訪時則說，到選舉尾聲，雖然各場的造勢活動很多，但看起來民進黨還是主打鞏固基本盤，因此還是不停打抗中牌，而且期待藍白互咬，讓國民黨總統候選人侯友宜與柯文哲的差距無法拉開。他認為，國民黨這幾場造勢顯示政治大咖的動員效果已經發揮到極限，建議要找體制外的人選以拉攏中間選民。

「韓國瑜、趙少康與馬英九鞏固的都是深藍基本盤的票！」鈕則勳建議，侯陣營可以在選前公布若當選後將任命有魅力、能吸引中間選民的人選擔任行政院長，他推薦前台大校長管中閔與台中市長盧秀燕，兩位都能吸引中間選民，但盧秀燕的隱憂是，若侯友宜當選加上盧要北上當行政院長，新北與台中可能要補選，恐讓綠營有操作空間。

藍白互拉對綠有利

針對柯文哲的選戰策略，鈕則勳則說，民眾黨這幾場造勢下來也顯示自己動員能力有上升，而柯文哲之前也有提名壯世代教科文協會理事長吳春城為不分區立委候選人，並祭出「孫子兵法」，讓年輕人睡服壯世代投柯，補足柯在3黨中老年票最弱的困境。

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