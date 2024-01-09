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新泰合法房屋自救會抗爭30年 嗆侯市府傲慢可得獎

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團上午舉行「塭仔圳居民不是人？侯友宜出來面對！」記者會，民進黨團副書記長洪申翰（右三）當場接受新莊泰山合法房屋自救會的陳情書。記者邱德祥／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行「塭仔圳居民不是人？侯友宜出來面對！」記者會，民進黨團副書記長洪申翰（右三）當場接受新莊泰山合法房屋自救會的陳情書。記者邱德祥／攝影

國民黨總統候選人侯友宜先前說，「新北市塭仔圳重劃案沒人抗爭」，引發當地居民不滿，新莊泰山合法房屋自救會成員今天前往立法院抗議。民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，侯友宜只顧自己的土地利益，而不顧市民的居住正義，這種人不配擔任中華民國總統。

民進黨立法院黨團上午舉行「塭仔圳居民不是人？侯友宜出來面對！」記者會，當場接受新莊泰山合法房屋自救會的陳情書。洪申翰表示，有關塭仔圳市地重劃的案子，權責當然在新北市政府的手上，侯友宜本該照顧當地居民，沒想到卻是選擇長期欺壓。

洪申翰指出，侯友宜的個人家族成立又昱公司，看起來就是買地、獵地，甚至是炒地的公司，而且專挑他有行政權限的新北市，未來還可能利用行政權限，提高自家土地的容積率，可見侯友宜打著警察市長的面貌，背地裡卻都在做這種見不得光的事情。

洪申翰批評，侯友宜先前在總統候選人電視辯論會，竟然大喇喇地說「塭仔圳都沒有人來抗議」，這句話是真正激怒當地居民，因為他們被新北市政府強拆房屋，侯友宜竟然用這種輕跳的方式，選擇視而不見，甚至是根本不把人當作人對待。

新莊泰山合法房屋自救會會長張文娟表示，自己已經投身抗爭30多年，3樓透天變成1樓廁所，道路被切成多塊賣給財團，現在不得不走上街頭，很多人說她是塔綠斑，現在看來十分痛心，前台北縣長蘇貞昌都有到現場看過居民，唯獨侯友宜的表現真的太差、太離譜。

張文娟批評，侯友宜說塭仔圳沒有人抗議，難道在地的居民都不是人，他們過去就是買錯地方、受困在這裡55年，現在還被嫌又老又窮，新北市城鄉局面對民眾陳情，從來不回覆都說不予受理，「新北市這麼傲慢還可以得獎，我真的是佩服你們了。」

洪申翰表示，為了把土地賣給建商蓋商業大樓，新北市政府強拆房屋，還用盡各種方式打壓住戶，侯友宜為了招商、與財團進行利益開發，利用行政權力貶損房屋的價值，這就是市府用盡各種打壓手段，減損房屋價值，甚至要逼退居民把房子賣出去的做法。

民進黨團副幹事長蔡適應則說，對於新北市轄區內的市民，侯友宜真的是漠不關心，他只關心自家的房地產如何炒作，面對需要被幫助的民眾，卻是選擇視而不見，只許州官放火，不許百姓點燈，「看在支持他市長連任的事情，真的是情何以堪。」

洪申翰表示，新北市政府的做法，現在已經有違法之虞，侯友宜正在競選總統，只顧自己的土地利益，不顧市民的居住正義，先看他對待市民苛刻的程度，再看又昱公司買地、獵地、炒土地的狀況，有如天壤之別，這種人不配擔任總統，甚至是連新北市長都不配。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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