開票日 聯合新聞網預測系統登場

聯合報系在本屆選舉開票日獨家推出「預測大選結果系統」，有機會領先傳統開票方式，率先知道誰將入主總統府。

二○二四大選本周六投票，誰能在一月十三日勝出，不只國人關心，亦是全球矚目。各家媒體在歷屆大選開票會關注「章魚里」的計票結果，作為預測最終選舉結果的依據。聯合報系所屬的聯合報、聯合新聞網與聯合影音網今年和國立中正大學政治系教授莊文忠合作，採用比「章魚里」更科學的方式，抽樣選出全國近百個具指標性的投開票所，以政治版圖推論大選結果。

聯合報系在上述指標投開票所均派駐計票人員，開票當天第一時間將計票結果傳回聯合報系總部，再經由莊文忠教授團隊以程式計算，分析最新的開票趨勢。

要知道二○二四總統大選誰能勝出，以及掌握大選前後的政經情勢，請鎖定聯合報、聯合新聞網與聯合影音網的報導。

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