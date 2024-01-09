賴清德：走蔡英文勝利之路

民進黨總統候選人賴清德競選總部昨天列舉國民黨副總統候選人趙少康「十大謊言」，並質疑國民黨總統候選人侯友宜日前推出的「侯康貸」稱青年免頭期款，可貸款一五○○萬元，但選舉公報和「侯康配」的官方網站上，侯康貸卻縮水變成一二○○萬元，這種政策反覆的團隊，不值得人民信賴。

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，侯友宜去年十月公布「青年能成家」政見，因為迴響熱烈，有不少意見回饋提到「年輕人最擔心籌不出頭期款」，因此十二月推出「五五五方案」，提供一五○○萬元額度全額貸，並有限年齡、限首購、排富、轉售限制等條件。

此外，民進黨昨天指控民眾黨總統候選人柯文哲曾說與財團勢不兩立，卻在台北市長任內為財團大開後門，給威京集團在京華城改建案史上最高百分之八百四十容積率，送上百億大禮包。

柯文哲昨在高雄受訪時說，有證據就去地檢署提告，他一定都是按照程序走，選舉最後幾天搞這個，難道民進黨是沒有其他「步數」了。

賴蕭配昨天同時在南北啟動全國大車掃，賴清德晚間和蔡英文總統在宜蘭、基隆兩度會師大造勢。車掃出發前，賴清德受訪說，八年前、四年前，蔡英文總統也是走這條路，「這條路是勝利之路」。

蔡英文說，她五二○就要畢業，國家發展還要繼續過去她開台灣這輛車，有賴清德當副駕，才能穩穩開向國際。

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