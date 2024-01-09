台中大造勢 侯友宜帶頭喊「我要政黨輪替」

聯合報／ 記者侯俐安劉柏均陳秋雲黃寅／台中報導
國民黨總統候選人侯友宜昨晚在台中烏日舉行造勢晚會，宣稱十萬民眾到場。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統候選人侯友宜昨晚在台中烏日舉行造勢晚會，宣稱十萬民眾到場。記者黃仲裕／攝影

總統大選倒數四天，國民黨總統候選人侯友宜昨晚在台中舉辦「台灣平安、人民侯康」團結勝利大會，現場宣稱超過十萬人。侯友宜念出對台灣的誓詞，並帶領全場高喊「我要政黨輪替」。台中市長盧秀燕承諾，如果侯友宜當選，她不會入閣，留在中部守護鄉親，是給侯更多用人空間跟其他在野黨合作，組成聯合政府。

昨晚造勢現場，許多民眾高舉「不要戰爭、要和平」手牌，高雄市前市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、國民黨主席朱立倫都到場，呼籲中台灣要團結，集中選票讓台中八席立委全上。

盧秀燕表示，過去台灣建設重南北輕中部，中央以意識形態卡住中彰投，為了中部發展，一定要政黨輪替；但總統要贏，在野一定要合作，必須集中選票支持侯康，她拋磚引玉，不進內閣，讓侯康有更大的人事空間，跟其他在野黨合作，組成聯合政府，「讓國民黨有誠意，對在野黨真心相待，以禮待之」。

韓國瑜批評民進黨總統候選人賴清德黃金周在高雄，沒有談到底要把台灣帶到哪裡，反而花時間在罵他，如果把民主進步黨改成「貪汙進步黨」，他會投賴一票。朱立倫則喊話，為了台灣，沒有小我，「台中贏、中台灣就贏，就能政黨輪替」。

侯友宜與副總統候選人趙少康在民眾簇擁下進場。侯友宜舉起右手宣誓，他當選必追求公平正義、扶助弱勢，會掃除弊案、維護兩岸和平。全場民眾也起立，高舉手上的藍色小燈，高喊「我要政黨輪替、我要打詐除弊」、「集中選票投侯康」等口號，氣氛達到最高點。

侯友宜表示，盧秀燕忍辱負重建設台中，卻被民進黨「卡東卡西」。他砲轟民進黨欠台中人一個道歉，並向全國人民許下對台灣的承諾，誓詞說到做到、永不改變，要讓台海安定、台灣安全、世界安全，台灣永續繁榮地走下去。

台中被視為是藍白立委選舉合作示範區，民眾黨台中立委候選人蔡壁如昨也現身上台，她致詞時未提到民眾黨總統候選人柯文哲，也沒談到侯友宜。主持人在一旁高喊「義無反顧拚一次」，現場群眾也有人喊「蔡壁如凍蒜」。

蔡壁如說，在野陣營團結力量，翻轉海線，戰勝現任民進黨立委蔡其昌，「不相信他有這麼強」。

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