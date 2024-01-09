選戰筆記／侯友宜搶「三中」 拚基本盤外溢

聯合報／ 本報記者侯俐安
國民黨總統候選人侯友宜（左）在副總統候選人趙少康（右）的陪同下，昨晚在台中烏日舉行造勢晚會，呼籲民眾要用選票翻轉台灣。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左）在副總統候選人趙少康（右）的陪同下，昨晚在台中烏日舉行造勢晚會，呼籲民眾要用選票翻轉台灣。記者黃仲裕／攝影

投票倒數四天，各陣營陸空齊發催出基本盤。台中被視為藍白立委選舉合作示範區，國民黨總統候選人侯友宜昨在台中造勢喊出「集中選票投侯康」，不但具象徵意義，台中市長盧秀燕宣布不接閣揆、不會入閣，更是對侯承諾的「聯合政府」拋磚引玉，展現與其他在野黨合作的誠意。

擁有三百六十多萬投票人口的中彰投，政治版圖總呈現「搖擺」狀態，中台灣大票倉也如民意縮影。二○二○年中台灣主打空汙議題，選前由台中市長盧秀燕號召七縣市長連線反空汙，最後仍不敵「亡國感」激發出年輕人返鄉投票的決心。

蔡英文二○一六年總統大選在台中大贏對手卅六萬票、彰化贏八十萬五千多票，得票率都超過五成五。二○二○年，蔡英文創下八一七萬高票，在台中贏對手卅二萬票、彰化贏十四萬四千多票。

但二○二二年縣市首長選舉中，盧秀燕卻以得票率百分之五十九，大勝民進黨三成八；彰化也以百分之五十六，贏過民進黨的百分之四十一。分裂投票與青年返鄉效應，使投票結果與二○二○年呈現反向關係。

台中選民結構年輕化，地方派系催票能力下降，盧秀燕「母雞帶小雞」輔選，一路帶著民眾黨立委候選人蔡壁如輔選，也拉抬國民黨立委聲勢，連帶「侯康」極具優勢。但即便基本盤穩固，仍須力拓中間票才能促成選票大流動，盧秀燕的拋磚引玉，不再仇恨動員，正面訴求集中選票，更能凝聚侯友宜最需要的中間選民、中青族群、中部地區「三中」族群。

目前民進黨寄望南部大贏「南票北補」；國民黨在北台灣有執政優勢，侯友宜勤跑南部綠營票倉，目標「北票南送」，南部少輸為贏，「決戰中台灣」仍是關鍵。侯友宜今晚回家鄉嘉義造勢，就看基本盤是否外溢。

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