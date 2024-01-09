侯友宜酸賴清德：在後面跟著說醫護加薪 還做半套

台大醫師施景中指國民黨副總統候選人趙少康提出的健保支票對民進黨賴蕭配殺傷力很大。國民黨總統候選人侯友宜昨表示，賴清德曾身為醫生卻完全沒關心醫護，侯友宜說要為醫護加薪，賴清德才在後面跟著說，還只做半套；對於侯友宜說優先投資醫療保健支出達到ＧＤＰ百分之八，賴清德甚至沒有理會。

侯友宜強調，他跟趙少康都與醫界、護理界站在一起，尤其國民黨朱立倫主席提的不分區立委名單中有許多代表醫界發聲的人，民進黨不分區有醫護同仁代表嗎？難怪引發醫護界不滿。

趙少康昨在南投表示，賴清德做了二年行政院長、四年副總統，都不知道醫師、醫護辛苦嗎？等國民黨提政見才要學習效仿，來不及了。

趙少康並承諾，當選後三個月內，在立法院配合下，由行政院直接撥款給區域醫院以上護理人員，每人每月一萬元，不要由醫院給付，直接撥款給醫護。

賴：將開優化醫療體系會議

【記者丘采薇／台北報導】民進黨總統候選人賴清德昨晚在基隆造勢晚會指出，他來自醫界，對醫界所面臨的各種困難最了解，「我也是最有誠意、最能夠解決醫事人員各項問題的人」，未來，他會和醫界一起召開「優化醫療體系，改革健保給付制度」的全國擴大會議，邀請各種醫療專業團體和消費者代表、醫療產業代表共商未來三十年長治久安制度，不要頭痛醫頭，腳痛醫腳。

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