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台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

影／台中車隊掃街 趙少康盼選民用選票改變現狀

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
國民黨副總統候選人趙少康（左）陪同立委候選人黃健豪（右）在台中市進行車隊掃街拜票。記者黃仲裕／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（左）陪同立委候選人黃健豪（右）在台中市進行車隊掃街拜票。記者黃仲裕／攝影

國民黨副總統候選人趙少康在台中市進行車隊掃街拜票，他在行前受訪時表示，希望台中民眾把立委票、總統票投給國民黨推出的候選人，會讓整個台灣完全不同。民進黨執政八年，兩岸緊張，連外國媒體也有很多報導。說對手當選，不用等到520，就會帶來相當多的不確定。

趙少康指出，對手花了很多錢做廣告，在路上的競選廣告，真的把台灣帶到風險的路上、戰爭的路上、帶到蕭條的路上，帶到貪腐的路上。趙少康呼籲希望選民用選票改變現狀。

國民黨副總統候選人趙少康（右二）陪同立委候選人黃健豪（右一）在台中市進行車隊掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右二）陪同立委候選人黃健豪（右一）在台中市進行車隊掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影
國民黨副總統候選人趙少康呼籲台中民眾投給國民黨。記者黃仲裕／攝影
國民黨副總統候選人趙少康呼籲台中民眾投給國民黨。記者黃仲裕／攝影

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 國民黨

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