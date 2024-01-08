影／台中車隊掃街 趙少康盼選民用選票改變現狀
國民黨副總統候選人趙少康在台中市進行車隊掃街拜票，他在行前受訪時表示，希望台中民眾把立委票、總統票投給國民黨推出的候選人，會讓整個台灣完全不同。民進黨執政八年，兩岸緊張，連外國媒體也有很多報導。說對手當選，不用等到520，就會帶來相當多的不確定。
趙少康指出，對手花了很多錢做廣告，在路上的競選廣告，真的把台灣帶到風險的路上、戰爭的路上、帶到蕭條的路上，帶到貪腐的路上。趙少康呼籲希望選民用選票改變現狀。
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