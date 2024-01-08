最後一個超級星期天！三黨候選人各有主張、蔡英文喊這次選舉「有點擔心」

台灣將於1月13日舉行總統暨立委選舉，選前最後一個「超級星期天」，三黨候選人都選擇集結南台灣舉辦大型造勢活動，拉抬氣勢、相互「拼場」，盼鞏固並催出各自基本盤的選票。

賴清德：依賴中國不如信賴台灣

民進黨總統候選人、現任副總統賴清德週日（1月7日）先是前往屏東再轉往高雄，連跑兩場大型造勢活動。根據賴清德競選辦公室新聞稿，屏東造勢湧入4萬人，高雄則有12萬人。

綜合台媒報導，賴清德在高雄造勢活動致詞時表示，蔡英文執政8年「領導全國人民走對的路，台灣已經完成許多重大成就」。

他稱，經濟方面，台灣脫離對中國的依賴。從馬政府時期到如今，投資已經從中國轉向東南亞，美國也取代中國成為農產品出口國。依賴中國不如信賴台灣、走入世界；國防方面，從「海鯤艦」下水到「勇鷹」高教機升空，台灣正走在國防自主的道路上。他還表示，「現在的台灣已是世界的台灣」，未來台灣將與民主陣營並肩合作，持續深化交流合作。

賴清德強調，他與蕭美琴是最有經驗、能力和決心的一組候選人。他呼籲選民除了讓民進黨在總統選舉高票當選，國會席次也要過半。他並多次提及前高雄市長韓國瑜，稱藍、白若在國會過半，國民黨籍的前高雄市長韓國瑜將成為下一屆立法院長，喊話選民「拒絕韓國瑜當立法院院長，把他三振出局」。

許多專家指出，這次選舉民進黨在立法院的情勢並不樂觀，很有可能立委席次無法過半。即便總統大選勝出，也將面臨「朝小野大」的局面。

高雄同場造勢活動，台灣總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、前行政院長蘇貞昌等也都出席為賴清德催票。蔡英文喊話：「在民主的路上，我們不要迴轉、也不走回頭路。」

同日，蔡英文也接受台灣媒體「年代」新聞專訪。她稱，這次選舉有些政黨候選人提出來的方向，都不是往前的方向，而是過去的經驗，她現在「有點擔心」。蔡英文還表示，兩岸關係確實是每一任政府跟每一任的總統最大的挑戰，但從她開始執政的時候就定調了，「我們維持現狀」，她也信守承諾，在執政期間維持現狀。

根據台媒報導，蔡英文在專訪中稱：「（你）或許不同意我的意見，但是你對我有一個基本的信賴，我不會讓這個關係變得更複雜。也因為採取了比較穩健的立場，國際間也覺得，這是一個可以相信的政府，大家也願意一起來合作。」

侯友宜：要對得起蔣經國一定要贏

國民黨候選人、現任新北市長侯友宜同日在高雄舉辦團結勝利大會。根據侯友宜競選辦公室新聞稿，現場有12萬人到場支持。台灣前總統馬英九、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安也都出席力挺。

侯友宜在致詞時大打「蔣經國」牌。他說，「113投票日是經國先生逝世紀念日，經國先生曾經說『今天不做明天會後悔』，拜託所有愛我們的國家——中華民國、愛咱們的厝——台灣的鄉親，一起衝一起拚，實現政黨輪替，守護國家、下一代，『我們一定贏！』」

侯友宜並稱，民進黨有三大神主牌「廢死、台獨、非核家園」，都與民意背道而馳，「讓侯友宜來拿下來」，並批評「民進黨不斷抹紅他親中賣台」。

台灣前總統馬英九則指「票投民進黨，青年上戰場」，並稱賴清德說《中華民國憲法》是災難，「這才是最大的災難！」

柯文哲：民進黨換下來 但也不能讓國民黨上去

民眾黨總統候選人、前台北市長柯文哲同日也在高雄舉辦大型造勢晚會。他在晚會批評國民黨與民進黨，要選民「棄藍綠，保台灣」。

綜合台媒報導，柯文哲表示，去年台灣票選的年度代表字為「缺」，批評民進黨政府「缺德」，這次選舉要把民進黨換下來，但也不能讓國民黨上去。他稱，這此選舉是「新政治與舊勢力的對決、理性務實科學與意識形態的對決、公民運動與傳統樁腳政治的對決，台灣不應該陷在藍綠惡鬥泥淖，應該要勇敢走向新政治、新文化」。

中國氣球再次穿越台灣

與此同時，台灣國防部週一（1月8日）也發布例行通報，指中國解放軍於「超級星期天」當日，偵獲3枚空飄氣球踰越海峽中線，其中一枚凌晨首度穿越本島南部陸地空域。

此外，從1月7日6時至1月8日6時止，偵獲中國軍機9架次、中國軍艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中1架次「運－八」反潛機進入西南空域。台灣軍方表示，持續嚴密監控與應處。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦