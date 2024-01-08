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籲寫奇蹟 黃國昌：將柯文哲送進總統府

聯合報／ 記者張議晨蔡世偉王勇超／高雄報導
民眾黨不分區立委候選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨不分區立委候選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨昨晚在高雄舉辦造勢活動，民眾黨不分區立委候選人黃國昌說，他聽到民進黨總統候選人賴清德喊國會過半「愈聽愈生氣」，二○一六民進黨國會過半，但司法改革、媒體改革、居住正義…什麼都沒做到，還有什麼資格要求台灣人再給民進黨過半機會，他希望除了將柯送進總統府，也不要讓藍綠在國會過半，讓民眾黨扮演中間力量。

「要讓民進黨繼續掌權，還是讓國民黨公公婆婆拿回政權？」黃國昌希望高雄人票投柯文哲，為台灣再次寫下民主奇蹟，讓台灣擺脫藍綠惡鬥，讓民主有新生機會。

民眾黨在凹仔底公園旁封路擺上約四千張椅子，下午五時進場，周邊早已排滿等候進場的支持者，民眾黨總統候選人柯文哲進場時，主持人高喊突破八萬人。

民眾黨副總統候選人吳欣盈表示，她常被說含著金湯匙長大，卻是做著全年無休工作，未來會運用財經專業讓台灣與國際接軌，國庫收入每年提升到三至五兆，人民每年都能收到三千元還稅於民。

2024選舉 2024總統選舉 黃國昌 柯文哲 司法改革 賴清德 居住正義 不分區立委

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