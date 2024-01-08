棄柯保侯？ 馬英九表態：一定要這樣

選戰倒數一周，高雄市前市長韓國瑜前晚喊話「柯文哲不會贏」、呼喚柯的支持者選票要回流藍營後，前總統馬英九昨天也表示希望政黨輪替就要集中選票，否則就像竹籃打水，徒勞無功。媒體追問是否「棄柯保侯」？馬英九表示「一定要這樣」，他說這場選戰很重要，選錯人可能影響台灣幾十年前途，他不是危言聳聽，民眾若想政黨輪替，無論國民黨或民眾黨支持者都應集中選票投給國民黨「侯康配」。

台北市長蔣萬安也呼籲民眾集中選票，希望所有台灣民眾靜下心好好想一想，過去八年到底生活過得如何？年輕人還是一樣被壓得喘不過氣、低薪依舊，台灣處境更加危險，相信人民要的不是貪腐、不是黑金、不是缺蛋、也不是危險，希望大家選票集中支持「侯康配」，真正讓政黨輪替。

藍營大咖紛紛喊話集中選票下架民進黨、完成政黨輪替。民眾黨總統候選人柯文哲昨說，韓國瑜作為國民黨員，現在列為國民黨不分區立委第一名，可以了解韓受到很大壓力，一定要配合操作棄保，但「韓私下跟我講的不一樣」；媒體追問兩人私下談話內容，柯乘機酸說不會跟國民黨總統候選人侯友宜一樣，公開念出人家簡訊。

國民黨副總統候選人趙少康說，韓柯私底下講什麼真的不重要，「也許是騙他、安慰他、鼓勵他」，在幾萬人的場合公開宣布，經媒體傳播有幾百萬人看到才有意義。

針對棄保議題，民眾黨副總統候選人吳欣盈說，前晚台中造勢有超過十五萬人線上線下支持「棄藍綠、保台灣」，要讓政治環境翻轉的意願非常強烈。柯競辦總幹事黃珊珊則說，民進黨剩一招「抗中保台」、國民黨剩一招「棄保」，只有柯文哲可以同時下架藍綠。

侯友宜說，他會用台灣人的善良老實贏得最後勝利。他表示，韓國瑜已多次呼籲支持侯康配，捍衛中華民國、顧台灣，目標很清楚，就是完成政黨輪替；抹黑抹紅都傷害民主自由，選舉關鍵時刻不須做這些事，大家好好集中選票，完成最後一哩路。國民黨主席朱立倫表示，為了中華民國、為了台灣的未來，呼籲要集中選票，過程中任何不滿、小恩小怨，都要放下。

另外，民眾黨前晚在台中大里造勢，散場時國民黨四位台中市立委候選人林家興、廖偉翔、羅廷瑋和黃健豪在場外拉票，四人昨皆明確表態「我們支持國民黨總統候選人侯友宜」，當晚是掃街經過訴求「台中藍白合作、國會改革」。柯昨在高雄車隊掃街也巧遇在菜市場拜票的國民黨立委候選人李明璇，李明璇幽默說「是你來找我的喔」、柯回「李明璇加油」，柯文哲隨後也在路口遇到另位候選人黃柏霖，也對黃喊加油。

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