超級周日決戰高雄 侯友宜：別再被綠騙

昨天是總統大選超級星期天，藍綠白決戰高雄。國民黨總統候選人侯友宜說，絕不能再被民進黨騙一次；台大前校長管中閔首度為選舉站台，批評民進黨吃銅吃鐵吃台灣。民眾黨總統候選人柯文哲重批民進黨「最缺德」、「歪哥又胎哥（貪汙又骯髒）」。

藍白夾擊民進黨，但民進黨總統候選人賴清德昨天在造勢場合廿五分鐘演說中完全沒提及侯友宜，反而六度提到高雄市前市長韓國瑜，對群眾高喊「拒絕韓國瑜當立法院長，把他三振出局好不好？」

侯：管委屈多年站出來

本周六是投票日，昨天是選前最後一個黃金周末。國民黨高雄團結勝利大會昨晚在高雄夢時代廣場舉行，現場喊出十二萬人到場，聽到全場高喊「給我一個總統侯友宜」，侯友宜感性說，他一生經歷這麼多槍戰沒被打死，「就是上天留我一條命，這條命就是要來顧台灣」。

侯友宜表示，南部是他的故鄉，他五年前回到國民黨，就是期待國民黨要不斷的改變、反省、給年輕人機會，做不好的就要換人。侯友宜說，現在民進黨一黨獨大，箝制言論自由、手伸進學術殿堂，管中閔委屈了多年，真的看不下去了終於站出來，向南台灣所有人說出心裡的話。

民進黨昨晚在鳳山舉行團結勝選之夜造勢活動，總統候選人賴清德（中）對群眾高喊「拒絕韓國瑜當立法院長」。記者余承翰／攝影

賴演說 六度提到韓國瑜

民進黨昨天在高雄鳳山舉行造勢大會，主辦單位宣布現場湧入十二萬支持者。賴清德在壓軸廿五分鐘演說中完全沒提及侯友宜的名字，反而六度提到韓國瑜。賴對群眾說，「民進黨國會若未過半，而是國民黨或藍白過半，誰會當立院院長？」群眾回他「韓國瑜」，賴清德再問群眾，「讓韓國瑜當立法院長大家同意嗎？不同意的舉手」，台下群眾紛紛舉起手。

賴清德說，高雄人對韓國瑜最了解，四年前高雄人看清韓國瑜，這次要讓民進黨國會過半，再度拒絕韓國瑜一次、拒絕韓國瑜當立法院長。

民眾黨總統候選人柯文哲（中）昨天晚上在高雄辦造勢晚會，重批民進黨「最缺德」、「歪哥又胎哥（貪汙又骯髒）」。記者劉學聖／攝影

柯批綠 新黨國、新權貴

民眾黨在神農路舉辦封街造勢大會，柯文哲一現身，現場喊破八萬人，柯上台列舉民進黨執政各項劣跡，酸高端疫苗「為了賺小錢，犧牲台灣人」，再舉台灣雖面臨五缺，但民進黨「最缺德」、「歪哥又胎哥」。柯文哲大約晚間八時廿分抵達，從博愛路走入會場，短短約二百公尺距離，在民眾簇擁下花了十分鐘才走上台。

柯文哲說，過去國民黨被說是黨國體制，但高雄也有另一種黨國，就是新權貴、新潮流，以前綠營派顆西瓜都會上，但他相信高雄人仍希望改變，渴望新政治。

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