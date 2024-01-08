專家觀選／林裕順：想落實司改 需考量警政策略
台灣民眾即將投票選舉總統、立委，本次朝野候選人的司改政策，聚焦民眾深惡痛絕的黑金槍毒詐，惟應由誰主責、採取如何措施，及績效評估，各黨應對仍付之闕如。
以我過去帶團參訪日本司法機關、警察單位所見，日本打擊上述犯罪仿如河川整治，先從上游除汙、「黑道」下手。警察職權、勤務活動深入社會不同階層，故由其主責抗制流氓、幫派及相關犯罪。同時，日本起訴定罪率高達百分之九十九以上，若發生誤辦人犯、錯假冤案，偵查人員就該負起責任、調整職務。
再者，打擊黑道犯罪理應制敵機先，不能「火車過了才吹哨」。日本法令規範另訂「組織犯罪處罰及其犯罪收益規制法」，盡可能杜絕幫派涉入公司行號或可能的交往掛勾，並以政府公權力支援民眾無懼黑道、不養黑道、不涉黑道。
蔡英文總統「司法改革國是會議」，以國民法官作為司改政策「領頭羊」、立意甚佳，但運作虎頭蛇尾、令人氣餒。再者，一般刑事審判未如國民法官案件尊重一審事實認定、法律適用，以致案件徘徊各審級間、折磨當事人，同時耗費司法人力、審判資源。尤有甚者，更落入坊間認知「一審重判、二審減半、三審豬腳麵線」。
現今黑幫與詐團氣焰囂張，民眾相當有感，但歷來台灣司改均未考量警政策略，改革理念難以擴及司法程序第一線。各黨各派候選人若願「傾聽民意」、深化人民司法參與，「聞聲救苦」抗治黑道、劃清紅線，願意把自己一票投給他。（台日刑事法研究學會理事長林裕順／口述、記者張宏業／整理）
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