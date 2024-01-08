聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家觀選／林裕順：想落實司改 需考量警政策略

聯合報／ 林裕順
台日刑事法學會理事長林裕順。圖／林裕順提供 張宏業
台日刑事法學會理事長林裕順。圖／林裕順提供 張宏業

台灣民眾即將投票選舉總統、立委，本次朝野候選人的司改政策，聚焦民眾深惡痛絕的黑金槍毒詐，惟應由誰主責、採取如何措施，及績效評估，各黨應對仍付之闕如。

以我過去帶團參訪日本司法機關、警察單位所見，日本打擊上述犯罪仿如河川整治，先從上游除汙、「黑道」下手。警察職權、勤務活動深入社會不同階層，故由其主責抗制流氓、幫派及相關犯罪。同時，日本起訴定罪率高達百分之九十九以上，若發生誤辦人犯、錯假冤案，偵查人員就該負起責任、調整職務。

再者，打擊黑道犯罪理應制敵機先，不能「火車過了才吹哨」。日本法令規範另訂「組織犯罪處罰及其犯罪收益規制法」，盡可能杜絕幫派涉入公司行號或可能的交往掛勾，並以政府公權力支援民眾無懼黑道、不養黑道、不涉黑道。

蔡英文總統「司法改革國是會議」，以國民法官作為司改政策「領頭羊」、立意甚佳，但運作虎頭蛇尾、令人氣餒。再者，一般刑事審判未如國民法官案件尊重一審事實認定、法律適用，以致案件徘徊各審級間、折磨當事人，同時耗費司法人力、審判資源。尤有甚者，更落入坊間認知「一審重判、二審減半、三審豬腳麵線」。

現今黑幫與詐團氣焰囂張，民眾相當有感，但歷來台灣司改均未考量警政策略，改革理念難以擴及司法程序第一線。各黨各派候選人若願「傾聽民意」、深化人民司法參與，「聞聲救苦」抗治黑道、劃清紅線，願意把自己一票投給他。（台日刑事法研究學會理事長林裕順／口述、記者張宏業／整理）

2024選舉 2024總統選舉 司法改革 國是會議

延伸閱讀

為能登強震募集物資 日本北陸台灣商工會攜醬油、衛生紙等日用品送暖

黑道孫女爆高中病態現象 教官糾正「內衣顏色不合格」

民進黨：侯友宜請假市長將破百 新北黑幫很猖狂

愛不到13刀殺死男同學 國民法官判無期理由曝光

相關新聞

超級周日決戰高雄 侯友宜：別再被綠騙

昨天是總統大選超級星期天，藍綠白決戰高雄。國民黨總統候選人侯友宜說，絕不能再被民進黨騙一次；台大前校長管中閔首度為選舉站...

棄柯保侯？ 馬英九表態：一定要這樣

選戰倒數一周，高雄市前市長韓國瑜前晚喊話「柯文哲不會贏」、呼喚柯的支持者選票要回流藍營後，前總統馬英九昨天也表示希望政黨...

管中閔開戰賴清德站台侯康 台大校友大讚管勇敢發聲

2018年卡管案因大選成話題，民進黨總統候選人賴清德稱管中閔能上任台大校長，是他擔任行政院長核時定，這番話氣得管中閔開戰...

專家觀選／林裕順：想落實司改 需考量警政策略

台灣民眾即將投票選舉總統、立委，本次朝野候選人的司改政策，聚焦民眾深惡痛絕的黑金槍毒詐，惟應由誰主責、採取如何措施，及績...

星前駐聯合國代表：2024台灣「高危年」

新加坡前駐聯合國代表、知名國際關係學者馬凱碩近日在聯合早報撰文指出，當今世界仍有多個可能引發戰爭的斷層線，最危險的中心地...

籲寫奇蹟 黃國昌：將柯文哲送進總統府

民眾黨昨晚在高雄舉辦造勢活動，民眾黨不分區立委候選人黃國昌說，他聽到民進黨總統候選人賴清德喊國會過半「愈聽愈生氣」，二○...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。