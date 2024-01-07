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華府智庫專家看台灣大選：賴若當選 北京對台政策失敗
台灣總統大選倒數計時，華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）專家賀博然五日說，若民進黨創台灣自一九九六年直選總統以來紀錄，連三度贏得政權，北京將視為對台政策失敗；若民進黨險勝，北京可能還保留一絲希望。但無論誰當選，中國大陸都會持續對台施壓，而且美國學者和前官員認為，中方會選在台灣大選後幾周或幾月內舉行軍演。
此外，路透五日分析，無論誰當選都會對華府帶來挑戰。執政黨勝選，必定加劇與中國大陸緊張；國民黨獲勝，則可能引發美國對台灣國防政策的棘手疑問。民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜均宣稱唯有自己才能維持和平，並繼續致力加強台灣防禦。華府雖表示不支持獨立，但部分華府人士關切侯友宜當選，可能影響美國強化台灣軍事嚇阻的作為。
ＣＳＩＳ五日舉行線上簡報會，討論即將到來的台灣大選。一位專家甘思德提到，無論誰當選，戰爭機率都不高。原因是美中軍事平衡仍穩定，中國與台灣及其他貿易夥伴的貿易依存度都很高，爆發衝突的成本甚至超越俄羅斯侵烏；另外，逾九成台灣民眾傾向維持現狀，這是超越藍綠的共識，任何人，就算賴清德當選也不會脫離現狀。
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