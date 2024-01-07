聽新聞
test
0:00 / 0:00

華府智庫專家看台灣大選：賴若當選 北京對台政策失敗

聯合報／ 記者張文馨、編譯茅毅／綜合報導

台灣總統大選倒數計時，華府智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）專家賀博然五日說，若民進黨創台灣自一九九六年直選總統以來紀錄，連三度贏得政權，北京將視為對台政策失敗；若民進黨險勝，北京可能還保留一絲希望。但無論誰當選，中國大陸都會持續對台施壓，而且美國學者和前官員認為，中方會選在台灣大選後幾周或幾月內舉行軍演。

此外，路透五日分析，無論誰當選都會對華府帶來挑戰。執政黨勝選，必定加劇與中國大陸緊張；國民黨獲勝，則可能引發美國對台灣國防政策的棘手疑問。民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜均宣稱唯有自己才能維持和平，並繼續致力加強台灣防禦。華府雖表示不支持獨立，但部分華府人士關切侯友宜當選，可能影響美國強化台灣軍事嚇阻的作為。

ＣＳＩＳ五日舉行線上簡報會，討論即將到來的台灣大選。一位專家甘思德提到，無論誰當選，戰爭機率都不高。原因是美中軍事平衡仍穩定，中國與台灣及其他貿易夥伴的貿易依存度都很高，爆發衝突的成本甚至超越俄羅斯侵烏；另外，逾九成台灣民眾傾向維持現狀，這是超越藍綠的共識，任何人，就算賴清德當選也不會脫離現狀。

2024選舉 2024總統選舉 華府 賴清德 侯友宜

延伸閱讀

選前黃金周造勢 侯友宜批綠5事「在路上」：這輛車一直開台灣會安全？

侯友宜喊話賴清德速解密高端疫苗合約 批民進黨抹紅騙票

造勢提趙少康離開藍營仍與他聯手 侯友宜：是否代表國民黨在改變

藍新莊造勢支持者擠滿體育館場內外 趙少康：這場面看了會怕

相關新聞

侯友宜批綠貪汙「在路上」 綠喊車往對的方向開

二○二四大選決戰倒數，選前最後周末各陣營大造勢，藍綠昨晚在桃園中壢短兵相接，今天藍綠白同步移師高雄大車拚，近日公開斥責民...

新聞眼／黃金周三腳督激戰 中間選民定勝負

投票倒數，最後黃金周，各陣營陸空戰齊發狂催票，選戰不到最後關頭輸贏未定，誰都沒有十足把握，逆轉絕殺更是常事；三腳督選戰空...

挺柯文哲網路頻道被消失 柯辦質疑有黑手

總統大選進入倒數階段，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前自爆，電視廣告臨時被抽換掉，昨天再傳出陸續有支持柯文哲的...

選戰筆記／側翼網軍橫行 當心反逼走年輕票

選戰進入白熱化階段，綠營側翼網軍再度現形，透過檢舉機制把支持柯文哲網紅頻道下架，即便網軍側翼出奧步，想要全面封鎖柯文哲，...

侯辦秀經濟數據 酸綠膨風成性

蔡英文總統曾稱「台灣廿年來經濟最好」，蔡政府是最會還債的政府；民進黨總統候選人賴清德競辦亦稱，疫情期間的台灣經濟成長率是...

專家觀選／洪子仁：投資醫療 健保改革當務之急

自新冠肺炎疫情過後，明顯感受到醫療政策的窘迫，若未來無法擴增醫療費用，勢必又將出現醫護出走潮、急診壅塞，衝擊民眾健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。