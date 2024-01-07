柯文哲批藍綠動員：這場選舉 新政治對決舊勢力

選戰倒數階段，民眾黨總統候選人柯文哲接受鏡新聞專訪昨晚播出，柯文哲表示，這場總統選舉是新政治跟舊勢力對決、自媒體對決傳統媒體、理性務實科學對決意識形態、公民運動對決傳統樁腳政治。柯文哲認為，擔任台灣總統只要不要貪汙、不要意識形態跟認真做事。

柯文哲表示，現在年輕人不是怕辛苦，是怕沒希望，所以要建立公平競爭的環境，給年輕人機會，不同於藍綠每逢選舉只會動員，藍綠各自喊出要下架對方，民眾黨則是訴諸理性，希望促進共榮社會。

柯說，這場選舉是新政治跟舊勢力對決，例如車隊掃街，藍綠都是畫定好路線，下令里長黨公職動員到場搖旗吶喊，民眾黨則是發起小草運動，每天上網公布路線，支持者就會自動自發出來加油；至於造勢人潮暴增，柯文哲坦言也嚇一跳，民眾黨沒有組織，想動員都沒辦法，這就是公民運動力量；柯文哲反酸藍綠，「若沒有遊覽車動員，有辦法超過一萬人到場隨便你！」

談到美中台關係，柯說，他是中美都可接受的人，至少是可忍受的人選，因為他還是學者，講話算數，對中美來講是世界大國，不怕台灣搞把戲，只要求台灣「No Surprise（沒有意外）」。柯文哲自豪，講到中國從來沒講錯話，因為知道講錯話會很慘。柯文哲說，中美原則都是No Surprise，所以說外交要遵守蔡英文總統的路線。

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