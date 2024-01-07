聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲批藍綠動員：這場選舉 新政治對決舊勢力

聯合報／ 記者林縉明／台中報導
民眾黨總統候選人柯文哲。記者林縉明／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲。記者林縉明／攝影

選戰倒數階段，民眾黨總統候選人柯文哲接受鏡新聞專訪昨晚播出，柯文哲表示，這場總統選舉是新政治跟舊勢力對決、自媒體對決傳統媒體、理性務實科學對決意識形態、公民運動對決傳統樁腳政治。柯文哲認為，擔任台灣總統只要不要貪汙、不要意識形態跟認真做事。

柯文哲表示，現在年輕人不是怕辛苦，是怕沒希望，所以要建立公平競爭的環境，給年輕人機會，不同於藍綠每逢選舉只會動員，藍綠各自喊出要下架對方，民眾黨則是訴諸理性，希望促進共榮社會。

柯說，這場選舉是新政治跟舊勢力對決，例如車隊掃街，藍綠都是畫定好路線，下令里長黨公職動員到場搖旗吶喊，民眾黨則是發起小草運動，每天上網公布路線，支持者就會自動自發出來加油；至於造勢人潮暴增，柯文哲坦言也嚇一跳，民眾黨沒有組織，想動員都沒辦法，這就是公民運動力量；柯文哲反酸藍綠，「若沒有遊覽車動員，有辦法超過一萬人到場隨便你！」

談到美中台關係，柯說，他是中美都可接受的人，至少是可忍受的人選，因為他還是學者，講話算數，對中美來講是世界大國，不怕台灣搞把戲，只要求台灣「No Surprise（沒有意外）」。柯文哲自豪，講到中國從來沒講錯話，因為知道講錯話會很慘。柯文哲說，中美原則都是No Surprise，所以說外交要遵守蔡英文總統的路線。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨 蔡英文 貪汙

延伸閱讀

台中挺柯文哲1男持槍到場？警：查獲空氣槍、辣椒噴霧

挺韓國瑜當立法院長？ 柯文哲：不會為利益隨時轉彎

柯文哲台中造勢維安升級 查獲一男攜鎮暴槍、辣椒噴霧

影／柯文哲造勢晚會高喊下架藍綠 蔡壁如面露尷尬

相關新聞

侯友宜批綠貪汙「在路上」 綠喊車往對的方向開

二○二四大選決戰倒數，選前最後周末各陣營大造勢，藍綠昨晚在桃園中壢短兵相接，今天藍綠白同步移師高雄大車拚，近日公開斥責民...

新聞眼／黃金周三腳督激戰 中間選民定勝負

投票倒數，最後黃金周，各陣營陸空戰齊發狂催票，選戰不到最後關頭輸贏未定，誰都沒有十足把握，逆轉絕殺更是常事；三腳督選戰空...

挺柯文哲網路頻道被消失 柯辦質疑有黑手

總統大選進入倒數階段，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前自爆，電視廣告臨時被抽換掉，昨天再傳出陸續有支持柯文哲的...

侯辦秀經濟數據 酸綠膨風成性

蔡英文總統曾稱「台灣廿年來經濟最好」，蔡政府是最會還債的政府；民進黨總統候選人賴清德競辦亦稱，疫情期間的台灣經濟成長率是...

專家觀選／洪子仁：投資醫療 健保改革當務之急

自新冠肺炎疫情過後，明顯感受到醫療政策的窘迫，若未來無法擴增醫療費用，勢必又將出現醫護出走潮、急診壅塞，衝擊民眾健康。

綠控藉網紅發走路工 柯文哲：哪有錢賄選

民進黨發言人張志豪昨天指控，有支持柯文哲的網紅於社群平台發文，「首次回饋，十萬元現金」、「參加十二日凱道選前之夜的粉粉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。