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侯友宜回防本命區：綠選舉只有抹黑和抹紅2招
國民黨總統候選人侯友宜昨回到本命區新北市車掃拜票，批民進黨選舉到現在完全沒招數，只有兩招抹黑和抹紅，從廢死議題、民進黨立委羅致政不雅影片都說是中共介選。他喊話民進黨總統候選人賴清德，如果有不雅影片，趕快查清楚是不是中共介選，給大眾一個真相。
侯友宜說，民進黨選舉選到現在，完全沒招數，他們只有兩招，第一是抹黑別人、造謠生事，用國家機器鋪天蓋地掩飾施政缺失，另外還抹紅，「抹紅有夠多啦，你看」，從廢死的議題說叫做中共介選，包括羅致政不雅影片也叫做中共介選。
侯友宜說，反對境外勢力介入選舉，既然賴每項事情都說是中共介選，就把證據拿出來，尤其民進黨立委候選人在拚立委，賴更應該趕快查清楚還羅致政真相，不要再在那裡說中共介選了。
國民黨副總統候選人趙少康昨說，賴清德說他們當選是和平的，戰爭降到最低「這是我今年聽到的最大的笑話」。他反問，兵役從四個月變成一年是誰搞的？國防預算從三千億變六千億是誰加的？國防特別預算五千二百億到底是誰編的？
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