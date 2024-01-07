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侯友宜回防本命區：綠選舉只有抹黑和抹紅2招

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
國民黨主席朱立倫昨與國民黨總統候選人侯友宜回到新北市車掃拜票。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫昨與國民黨總統候選人侯友宜回到新北市車掃拜票。記者劉懿萱／攝影

國民黨總統候選人侯友宜昨回到本命區新北市車掃拜票，批民進黨選舉到現在完全沒招數，只有兩招抹黑和抹紅，從廢死議題、民進黨立委羅致政不雅影片都說是中共介選。他喊話民進黨總統候選人賴清德，如果有不雅影片，趕快查清楚是不是中共介選，給大眾一個真相。

侯友宜說，民進黨選舉選到現在，完全沒招數，他們只有兩招，第一是抹黑別人、造謠生事，用國家機器鋪天蓋地掩飾施政缺失，另外還抹紅，「抹紅有夠多啦，你看」，從廢死的議題說叫做中共介選，包括羅致政不雅影片也叫做中共介選。

侯友宜說，反對境外勢力介入選舉，既然賴每項事情都說是中共介選，就把證據拿出來，尤其民進黨立委候選人在拚立委，賴更應該趕快查清楚還羅致政真相，不要再在那裡說中共介選了。

國民黨副總統候選人趙少康昨說，賴清德說他們當選是和平的，戰爭降到最低「這是我今年聽到的最大的笑話」。他反問，兵役從四個月變成一年是誰搞的？國防預算從三千億變六千億是誰加的？國防特別預算五千二百億到底是誰編的？

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