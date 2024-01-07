專家觀選／洪子仁：投資醫療 健保改革當務之急
自新冠肺炎疫情過後，明顯感受到醫療政策的窘迫，若未來無法擴增醫療費用，勢必又將出現醫護出走潮、急診壅塞，衝擊民眾健康。
台灣要及早認清超高齡社會帶來的衝擊，二○一五年是台灣勞動力高峰期，勞動人口一七三七萬人，但二○二二年降至一六三○萬人，直接少去百萬人繳納勞健保費用，長者健保使用率又節節高升，這是台灣未來八年最嚴峻的挑戰。
近幾年新藥新科技不斷進步，改善各種疾病治療，但連帶造成醫療費用成長，全球各國都面臨相同問題，但台灣受制於健保制度，引進新藥新科技的速度相當緩慢。
因此，未來的執政者要著眼布局未來八年的健保政策，若沒辦法將健保成長率拉高到每年穩定百分之六，著實難以跟上目前世界趨勢。同時，落實分級診療，節制民眾醫療使用，避免不必要浪費，降低門診利用率，以確保健保點值不打折。
近期討論的商保補健保，主因也是因健保總額不足，諸多醫療費都得靠自費，隱含階級醫療觀念，與健保辦理「拯救疾重難罕」初衷背道而馳，若政府過度依賴，反造成階級醫療。
醫療投入並非成本，而是投資。執政者應該要有這樣的觀念，上任後將健保改革列入目標，確保健保點值穩定高於○點九，甚至一旦低於○點九五就有啟動補償機制，才能確保醫療機構有能力替醫事人員加薪，讓病床全開、新藥新科技亦能加速引進。（新光醫院副院長洪子仁／口述、記者鄒尚謙／整理）
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