聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠控藉網紅發走路工 柯文哲：哪有錢賄選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民眾黨總統候選人柯文哲。本報資料照片
民眾黨總統候選人柯文哲。本報資料照片

民進黨發言人張志豪昨天指控，有支持柯文哲網紅於社群平台發文，「首次回饋，十萬元現金」、「參加十二日凱道選前之夜的粉粉，台灣地區交通費來回雙倍回饋給你們，懇請支持柯文哲」，民眾黨疑似透過網紅發「走路工」，且說明交通費採實報實銷兩倍回饋，明顯已經涉嫌賄選。

民眾黨總統候選人柯文哲回應，「賄選我不曉得，我們怎麼有錢賄選？」

律師黃帝穎表示，原來支持柯文哲，竟可獲得車資的雙倍利益，這顯然是以不相當對價，支持特定候選人，當然涉嫌賄選；更扯的是，這還是在網路公然賄選。依據最高檢察署賄選犯行例舉，不構成賄選的動員行為應「僅限於提供車輛載運」，但支持特定總統候選人，提供交通費「雙倍」回饋，就涉犯賄選，這並不在最高檢察署賄選例舉的排除範圍。

針對民進黨指控，柯文哲競選辦公室提出澄清並抗議，經查證該網紅社群平台頁面，並沒有民進黨指控的走路工圖文，不知道是民進黨刻意改圖？還是惡意栽贓？民進黨此舉是惡意抹黑，更暴露其焦慮，擔心一月十二日民眾黨支持者自主上街擠爆凱道，才會出此選舉奧步。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 網紅 民眾黨 走路工 選前之夜

延伸閱讀

柯文哲台中造勢維安升級 查獲一男攜鎮暴槍、辣椒噴霧

影／柯文哲造勢晚會高喊下架藍綠 蔡壁如面露尷尬

台中大造勢超過5萬人 柯文哲批看不到賴清德「他被謊話淹沒了」

合體柯文哲文宣被民眾黨打臉無授權、綠諷票房毒藥 李全教回應

相關新聞

侯友宜批綠貪汙「在路上」 綠喊車往對的方向開

二○二四大選決戰倒數，選前最後周末各陣營大造勢，藍綠昨晚在桃園中壢短兵相接，今天藍綠白同步移師高雄大車拚，近日公開斥責民...

新聞眼／黃金周三腳督激戰 中間選民定勝負

投票倒數，最後黃金周，各陣營陸空戰齊發狂催票，選戰不到最後關頭輸贏未定，誰都沒有十足把握，逆轉絕殺更是常事；三腳督選戰空...

挺柯文哲網路頻道被消失 柯辦質疑有黑手

總統大選進入倒數階段，民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前自爆，電視廣告臨時被抽換掉，昨天再傳出陸續有支持柯文哲的...

選戰筆記／側翼網軍橫行 當心反逼走年輕票

選戰進入白熱化階段，綠營側翼網軍再度現形，透過檢舉機制把支持柯文哲網紅頻道下架，即便網軍側翼出奧步，想要全面封鎖柯文哲，...

侯辦秀經濟數據 酸綠膨風成性

蔡英文總統曾稱「台灣廿年來經濟最好」，蔡政府是最會還債的政府；民進黨總統候選人賴清德競辦亦稱，疫情期間的台灣經濟成長率是...

專家觀選／洪子仁：投資醫療 健保改革當務之急

自新冠肺炎疫情過後，明顯感受到醫療政策的窘迫，若未來無法擴增醫療費用，勢必又將出現醫護出走潮、急診壅塞，衝擊民眾健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。