綠控藉網紅發走路工 柯文哲：哪有錢賄選

民進黨發言人張志豪昨天指控，有支持柯文哲的網紅於社群平台發文，「首次回饋，十萬元現金」、「參加十二日凱道選前之夜的粉粉，台灣地區交通費來回雙倍回饋給你們，懇請支持柯文哲」，民眾黨疑似透過網紅發「走路工」，且說明交通費採實報實銷兩倍回饋，明顯已經涉嫌賄選。

民眾黨總統候選人柯文哲回應，「賄選我不曉得，我們怎麼有錢賄選？」

律師黃帝穎表示，原來支持柯文哲，竟可獲得車資的雙倍利益，這顯然是以不相當對價，支持特定候選人，當然涉嫌賄選；更扯的是，這還是在網路公然賄選。依據最高檢察署賄選犯行例舉，不構成賄選的動員行為應「僅限於提供車輛載運」，但支持特定總統候選人，提供交通費「雙倍」回饋，就涉犯賄選，這並不在最高檢察署賄選例舉的排除範圍。

針對民進黨指控，柯文哲競選辦公室提出澄清並抗議，經查證該網紅社群平台頁面，並沒有民進黨指控的走路工圖文，不知道是民進黨刻意改圖？還是惡意栽贓？民進黨此舉是惡意抹黑，更暴露其焦慮，擔心一月十二日民眾黨支持者自主上街擠爆凱道，才會出此選舉奧步。

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