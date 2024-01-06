侯友宜批賴清德台獨主張會引戰

台灣大選國際關注，美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）釋出最新報告，評估中國加強對台施壓，美國恐捲入台海危機連四年位居第一級風險，明示台海未來恐是危險地區。國民黨總統候選人侯友宜說，民進黨總統候選人賴清德的台獨主張會引戰，戰爭風險不能用賭的，戰爭不能有萬一，和平更不是沿街販賣的商品，他走中間路線，才能遠離衝突帶向和平。

侯友宜表示，國家領導人的一句話，會影響國家未來，賴清德說「中華民國是神話」，之後又說「中華民國會帶來災難」，後來稱口誤少講了「憲法」，但這句話會引來許多國家的關切，包括美國，他要告訴賴清德，緊抱著引戰的台獨立場、視中華民國憲法如無物的賴清德，不僅帶給渴望區域和平的民主同盟麻煩，甚至帶給台灣人民災難。

前副總統呂秀蓮接受電視台訪問時表示，賴清德用災難這兩個字真的用滿重的，不管怎麼解釋，也出乎她意料之外。

民眾黨總統候選人柯文哲最近質疑侯友宜與對岸走很近，被賴清德酸五十步笑百步。柯文哲表示，中美對抗是世界局勢，不要幻想兩邊都喜歡你，這不可能；當世界主流意見，不認為世界上有兩個中國，就可以畫下句號，後面不必再談。

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