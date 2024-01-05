影／「在路上」影片爆紅 賴清德：加油不要加「九二」

民進黨總統候選人賴清德在彰化縣縣溪湖舉行選前造勢活動，他致詞時提到，在路上影片爆紅，網友戲稱，蔡英文總統在影片中提到加油，但是加油不能加「九二」。車加九二會顧車，意思是指國家不能接受九二共識。

賴清德指出，總統與副總統是操作方向盤，國會是引擎，引擎不能加「黑油」、「紅油」及「九二」，他呼籲民眾支持民進黨提名民代進入國會。

民進黨總統候選人賴清德（左）在立委候選人黃秀芳（右）的陪同下，在彰化縣縣溪湖舉行選前造勢活動，他強調台灣支持民主自由。圖／黃秀芳辦公室洪舜南提供

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