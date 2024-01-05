影／「在路上」影片爆紅 賴清德：加油不要加「九二」
民進黨總統候選人賴清德在彰化縣縣溪湖舉行選前造勢活動，他致詞時提到，在路上影片爆紅，網友戲稱，蔡英文總統在影片中提到加油，但是加油不能加「九二」。車加九二會顧車，意思是指國家不能接受九二共識。
賴清德指出，總統與副總統是操作方向盤，國會是引擎，引擎不能加「黑油」、「紅油」及「九二」，他呼籲民眾支持民進黨提名民代進入國會。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言